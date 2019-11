Restauration de l’Hôtel Es-Safir : M. Rabehi annonce des mesures d’urgence

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabehi, a annoncé, jeudi à Alger, de nouvelles mesures pour lever toutes les entraves administratives retardant le parachèvement des travaux de restauration de l'Hôtel Es-Safir.

Des mesures ont été prises pour lever toutes les entraves administratives retardant le parachèvement des travaux de soutènement des fondations de l'immeuble de l'Hôtel Es-Safir dans son côté adjacent à la salle de cinéma El Mouggar, a fait savoir M. Rabehi lors d'une visite d'inspection au projet de restauration et de modernisation de l'Hôtel Es-Safir (Alger-Centre), en compagnie du wali Abdelkhalek Sayouda et des responsables du ministère du Tourisme.

Ce projet entre dans le cadre des opérations de modernisation de plusieurs structures hôtelières publiques pour offrir des espaces touristiques de qualité dans la capitale, a-t-il indiqué. De son côté, le représentant du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir Mohamed Sofiane, a déclaré que l'Hôtel Es-Safir, une fois ses travaux terminés durant le premier semestre de 2021, sera classé en Palace (5 étoiles), premier du genre en Algérie à offrir des prestations de rang mondial. S'inscrivant dans le cadre de la modernisation de plus de 70 établissements hôteliers relevant du Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), le projet de réhabilitation et de rénovation de l'hôtel Es-Safir connait un rythme d'avancement «positif», a indiqué M. Zoubir, faisant état de la réception de plusieurs établissements à Oran, Boussaâda et Ain Salah. Le même responsable a rappelé l'enregistrement de plus de 2.200 projets touristiques, tous types confondus, pour un coût de plus de 1.500 milliards DA, dont des investissements 100% algériens, et autres réalisés en partenariat avec des étrangers. Le taux de réalisation a atteint 70%, a-t-il dit. Pour sa part, le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a salué la décision du ministre de la Communication portant mesures d'urgence pour le parachèvement des travaux de soutènement des fondations de l'immeuble de l'Hôtel Es-Safir dans le côté adjacent à la salle de cinéma El Mouggar, de façon à permettre à l'entreprise de réalisation algéro-italienne d'accélérer le rythme de réalisation et de rattraper ce retard accusé.