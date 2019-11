M. Benflis à Mascara et à Oran : « Les postes à responsabilités à la jeunesse »

De notre envoyé spécial : Sami Kaïdi

Ali Benflis a rappelé jeudi dernier à Mascara que le peuple a payé le prix fort pour son indépendance et que des décennies plus tard, les services de sécurité, à leur tête l’ANP, ont sauvé le pays du terrorisme. Presque 20 ans après, c'est cette même cohésion entre le peuple et son armée qui a permis de déjouer les plans de la bande.

Benflis a affirmé que le règlement de la crise passe par la présidentielle du 12 décembre et a insisté sur les vertus du dialogue. Il déclare qu’il n’est pas inquiet pour l’avenir de l’Algérie car elle regorge de richesses humaines et naturelles.

«Si le peuple m'accorde sa confiance, les postes à responsabilités seront attribués à la jeunesse», dit-il. Il ajoute que l'Algérie n'accepte du parlement européen aucun diktat et aucune ingérence.

Benflis a dit qu’il luttera contre la politisation de l’acte économique pour encourager l’investissement pourvoyeur de richesses et créateur d’emplois.

Répondant à un point portant sur l’amélioration du pouvoir d’achats, le président de Talai El Houriyat a affirmé que la priorité reviendrait, si le peuple acceptait qu’il devienne son serviteur, aux nécessiteux ainsi que ceux qui perçoivent des faibles revenus. Dans ce sens, il a également promis d’améliorer les conditions de vie de la classe moyenne. «Je ne suis pas là pour faire des promesses politiciennes mais pour proposer des solutions pragmatiques et réalistes», a-t-il mis en évidence.

Le candidat a notamment déclaré qu’il faut lutter fermement contre les retards enregistrés dans certains secteurs de l'économie. «L’État doit être ferme et payer en fonction de ce qui est réellement produit. Nous ne pouvons, ainsi, accepter les retards», a-t-il enchaîné non sans ajouter que la bonne gouvernance est l’alpha et l’oméga de toute croissance.

A la fin de son discours, il a exprimé son souhait de voir l’emblème national flotté toujours plus haut par le biais d'une diplomatie active, fruit des valeurs de nos chouhada, caractérisées par la défense inconditionnelle de la souveraineté des peuples opprimés et des États et ce, dans le rejet absolu de toutes ingérences dans les affaires intérieures de ces derniers.

«On ne pourra être craint sur la scène internationale, si et seulement si, notre front intérieur est fort. Comment le renforcer ? Eh bien en se rendant aux élections présidentielles pour choisir un président de la République qui n'a pas peur de mouiller son maillot pour sa patrie», a-t-il conclu avant de préciser, à ce propos, que l'Algérie sera constamment aux côtés du peuple palestinien frère pour qu'il recouvre sa liberté.

En milieu d'après-midi, Ali Benflis s'est rendu à Oran où il a animé son second meeting au niveau de la salle des conférences située à Es-Sénia. À cet effet, il a tout d'abord tenue a rendre un hommage appuyé à l'ancien président de la République, Ahmed Ben Bella, et au saint patron de la capitale de l'Ouest, Sidi El-Houari.

Le président de Talai El Houriyat a notamment indiqué que l'argent public est sacré, «la gestion des finances publiques est un véritable sacerdoce», a-t-il souligné avant de revenir aux questions internationales pour condamner et rejeter l'ingérence flagrante du parlement européen dans nos affaires internes.

«Le parlement européen vient d'adopter, ce jeudi, une résolution portant sur la situation politique de notre pays. Je tiens à lui rappeler que l'Algérie est libre et indépendante et ne tolère aucun diktat et aucune ingérence dans ses affaires intérieures.»

