M. Bengrina à Chlef et à Sétif : « Les ennemis de l’Algérie la guettent»

Après avoir parcouru la plupart des régions de l'ouest du pays, le candidat à la présidentielle, Abdelkader Bengrina, a animé, jeudi dernier, deux meetings à Chlef et à Aïn Defla, avant de rejoindre, hier, la capitale des Haut-Plateaux, Sétif.

Et alors qu’il avait menacé de se retirer de la course électorale en accusant mercredi dernier à Médéa certains responsables de «tentatives de fraude», le candidat Bengrina a, visiblement rectifié ses propos, en se félicitant de constater que l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) «a vite réagi pour se renseigner auprès de ses bureaux dans les différentes wilayas pour veiller au bon déroulement du processus électoral».

Abondant en ce sens, celui-ci louera les efforts déployés par l'ANIE dans l'objectif de créer toutes les conditions favorables au bon déroulement de l'échéance électorale.

Au cours de ses différents meetings, Bengrina ne cessera de réitérer le fait que, pour lui, le prochain rendez-vous constituera «une opportunité incontournable» pour construire la nouvelle Algérie. Une nouvelle Algérie où «l'Algérien sera maître de sa décision et pourra, via l'acte de voter, accorder sa légitimité à celui qui le gouverne». «L’Algérie nouvelle doit être l’émanation de la véritable volonté populaire, sans fraude, ni interférence des puissances étrangères et parties occultes», a-t-il ajouté. A cet effet, M. Bengrina a de nouveau mis en garde contre ce qu’il considère comme, «les résidus de la Issaba», affirmant que celle-ci «détient toujours les commandes dans certaines sphères du pouvoir, et a, de ce fait, encore une capacité de nuisance», et dont l'objectif premier est de «saper le processus électoral et ainsi de faire rater à l'Algérie, une occasion historique pour opérer le changement tant voulu par le peuple qui s'est élevé contre la corruption». Dressant le bilan sombre de l'ancien régime, M. Bengrina a accusé les détenteurs du pouvoir d’alors, de «soumission» face aux pressions des étrangers : «Ils ont démoli le projet nucléaire algérien d’Ain Oussara en s'agenouillant devant les puissances occidentales». Plus grave encore, a-t-il tonné, sous les applaudissements de la foule, «des responsables ont octroyé illégalement à un membre de la bande, actuellement en prison, et à une société française le cahier des charges en contrepartie de privilèges financiers».

« Les Algériens devront consolider leur cohésion nationale, pour se dresser en rempart contre toute tentative d’ingérence. »

Revenant sur son discours prononcé la veille à Médéa, Bengrina a réaffirmé que les Algériens ont su mettre leurs divergences de côté pour se réconcilier et qu’il était temps, aujourd'hui «de promouvoir le projet de la réconciliation nationale pour restituer les droits des Algériens». A Ain Defla, le candidat a improvisé une marche dans la rue principale de la ville avant de s'arrêter en face de la place des Martyrs pour fustiger les membres du parlement européens : «Les ennemis de l'Algérie la guettent de loin car nous vivons en sécurité, et cela dérange leurs intérêts». Et d'ajouter que «face aux menaces de discorde, les Algériens devront consolider leur cohésion nationale pour se dresser en rempart contre toute tentative d'ingérence». Dans la foulée, M. Bengrina a cité le communiqué du Parlement européen dans lequel il est relevé l’atteinte à la liberté d’expression, aux droits de l’homme et la fermeture d’églises en Algérie. Il a demandé au Parlement européen «d’aller voir les milliers de gilets jaunes arrêtés par les autorités françaises». «Si nous voulons faire face aux risques qui guettent la sécurité et la souveraineté nationales, les Algériens devront être convaincus qu’ils n’ont d'autre solution que l'élection», a-t-il soutenu, ajoutant que lorsque «le peuple choisit, librement, nous pourrons, ainsi, édifier la nouvelle Algérie pionnière». Aussi, comme il le dira, «personne ne peut exercer de tutelle sur le peuple, ni de souveraineté autre que celle du peuple, à travers le choix de son représentant pour barrer la route à tous ceux qui osent porter atteinte au pays», a-t-il affirmé. Partant de là, il soulignera que «la crise financière en Algérie est grave en raison d'indicateurs financiers bas, de capacités limitées et de possibilités d'endettement difficiles», a-t-il déploré. Il s'est par ailleurs, engagé, une fois élu président de la République, à soutenir l'opposition pour lui permettre d'assumer sa fonction au service de la patrie, promettant de ne plus autoriser la fermeture de journaux et de chaînes «aux idées opposées» et de renforcer le rôle parlementaire pour s'acquitter pleinement de ses missions dont le contrôle du Pouvoir. Poursuivant sur sa lancée, M. Bengrina a regretté que l’Issaba a su manipuler les Algériens «en usant de plusieurs motifs, dont la légitimité historique, pour brimer sa voix mais qu'aujourd'hui grâce à la conscience de tous «le peuple ait regagné sa souveraineté». «Si la Issaba veut manipuler les élections, elle devrait garder à l'esprit le déluge populaire du 22 février», a-t-il lancé sous les acclamations du public.

T. K.