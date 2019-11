Dans la LUCARNE : En quête de repreneur

Le football algérien connait, ces derniers temps, une situation assez floue. En effet, les clubs ne sont pas très rassurés dans leur fonctionnement sachant que la FAFa l’intention d’instaurer, dès la nouvelle saison, un nouveau système de compétition, notamment un nouveau statut pour la Ligue de football. En effet, elle passera de la gestion de clubs professionnels aux clubs amateurs ; un changement qui risque d’être difficile et pas sans conséquence. Car selon la législation, un club amateur ne peut avoir de salaires comme c’est le cas pour un club professionnel. Une situation qui pourrait se compliquer dès la prochaine saison avec l’application effective de ce nouveau système de compétition qui a été appliqué dans la précipitation. C’est vrai que le manque de moyens financiers se pose déjà en Ligue-1 professionnelle. Quelle sera la situation de la Ligue-2 ? On s’attend à un véritable imbroglio qui commence déjà à montrer des signes précurseurs. Les acteurs du football, les dirigeants et autres administratifs sont sollicités avec insistance par leurs bases. Ils veulent se sécuriser -financièrement- par un repreneur, de préférence une entreprise publique, qui sera, on en doute pas, le «nerf de la guerre». Car l’on constate de nos jours que les équipes qui n’ont pas de souci financier sont toujours à la cime et leurs joueurs ne sont pas pressés de les quitter pour un autre. Ce n’est pas le cas des clubs endettés qui peinent à payer régulièrement leurs joueurs, des fois même plus de six mois. Ce qui est énorme pour des clubs qui s’affublent du statut de clubs professionnels. Il est évident que dès la prochaine saison, les problèmes vont s’accumuler davantage pour atteindre des seuils intolérables. Ce n’est plus aisé pour un seul dirigeant de tout supporter. Aujourd’hui, l’ensemble des acteurs de notre football considèrent que la solution réside dans des repreneurs solides et viables afin de mener à bon port notre «jeu à onze» au niveau de son élite. Car avec la gestion actuelle des clubs, où rien ne fonctionne comme prévu, on s’attend d’ici peu à une situation de blocage, sans pouvoir la surmonter «sans casse». Les pouvoirs publics, qui avaient lancé lors de la saison 2010 le professionnalisme, savent qu’il leur appartient de trouver la solution idoine à un tel «remue-ménage». Il faudra agir vite avant que les problèmes ne sortent du fond des «caves». Ce sera alors trop difficile de les aplanir ou les enrayer.

Hamid Gharbi