USM Alger - WA Casablanca : Sous le signe de la revanche

Ce derby maghrébin, placé sous le signe de la revanche, compte pour la première journée de la phase des poule de la Ligue des champions d'Afrique.

Pour rappel, le Widad avait éliminé la formation algérienne en demi-finale de la précédente édition de cette prestigieuse compétition continentale. À noter par ailleurs, que les deux équipes se sont croisées neuf fois avant cette double confrontation. Chaque formation compte trois victoires pour trois nuls et trois défaites. La première rencontre entre les deux teams a eu lieu en 1970 à Tunis à l'occasion de la Coupe maghrebine où le Widad s'était imposé par le score de (3-1) en match de classement de cette compétition régionale. Les camarades de Zemmamouche, qui veulent aller le plus loin possible dans cette compétition, veulent absolument débuter par un succès face à ce sérieux concurrent.

Malgré la situation financière et administrative pour le moins catastrophique et la défaite surprise en championnat, le week-end dernier, face à l'US Biskra, les Rouge et noir affichent une grande détermination. La qualification, d'autre part, de Belkaroui et de Redjehimi soulage le staff technique. «La préparation en prévision de la rencontre face au Wydad de Casablanca s'est bien déroulée. Il y a une bonne ambiance au sein du groupe. Les joueurs sont passés à autre chose et ont vite oublié les deux derniers faux-pas concédés en championnat. Ils savent que c'est match revêt une grande importance et qu'il ne faut pas rater ce rendez-vous. Ils sont très motivés pour réaliser une grande prestation et empocher les trois points de la rencontre», a déclaré le coach Dziri, la veille de ce rendez-vous africain aux médias nationaux, avant d'ajouter : «Cela dit, notre mission s’annonce difficile quand même, face à un adversaire qui n’est plus à présenter sur le plan continental. La preuve, il a animé la finale de la dernière édition de la Ligue des champions africaine, après avoir éliminé l'USMA au passage. Cependant on devra, coûte que coûte, gagner, car c’est très important de débuter la phase des poules. Une belle victoire aujourd’hui, dans ce derby maghrébin, ne peut que motiver davantage les joueurs pour la suite du parcours en Ligue des Champions d'Afrique. On sait aussi que le WAC sera privé des services de plusieurs joueurs. Il faudra en profiter tout en restant méfiant et surtout concentré durant les 90 minutes de la partie ; ça reste quand même une grande équipe qui a de l’expérience à ce niveau. C’est un adversaire à prendre très au sérieux et les joueurs devront fournir d’énormes efforts sur le terrain pour espérer réaliser la victoire".

La délégation marocaine est arrivée à Alger jeudi dernier dans la matinée. L'entraîneur serbe, Zoran Manojlovic, de plus en plus contesté par les fans du Widad, à organisé une première séance d'entraînement le soir même sur le terrain réplique du stade 5-Juillet. Éliminé en Coupe du roi, samedi dernier par le voisin et frère ennemi du Raja, le WAC qui pointe à la quatrième position seulement en championnat vit une véritable crise. Le président, Said Naciri, qui a convoqué une réunion d'urgence dimanche dernier a lancé un dernier ultimatum à son coach et lui a imposé Foud Sahabi au poste d'adjoint. Il a par ailleurs sanctionné les cadres de l'équipe et mis fin aux fonctions du préparateur physique, Nabi Manaf. D’autre part, il a donné plus de prérogatives au directeur technique, Paul Putt, qui pourrait bel et bien succéder au Serbe au poste d'entraîneur en cas de mauvais résultats.

Redha M.