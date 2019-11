GRAND ANGLE : «Un devoir collectif»

Le 29 novembre est la date retenue par l’ONU pour la célébration de la «Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien». Mais la célébration de cette journée depuis 32 ans est, toutefois, loin d’être flatteuse pour ceux qui l’ont instaurée. Cela souligne tout simplement l’échec de la communauté internationale dans sa gestion du dossier palestino-israélien et son incapacité à imposer une solution juste et pérenne. Pis encore, l’espoir que les palestiniens puissent obtenir leur(s) droit(s) légitime(s) et inaliénable(s), dont celui d’édifier un Etat, fond comme neige au soleil en raison de l’absence de toute perspective d’une évolution positive du conflit. «Malheureusement, au cours de l’année écoulée, il n’y a eu aucune évolution positive et la situation sur le terrain continue de se détériorer», a déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'occasion de la célébration de cette Journée au siège de l'ONU. Mais faut-il le souligner, la faute de cette situation n’incombe pas aux palestiniens. Loin s’en faut. Ces derniers n’ont eu de cesse de faire les concessions qui leur ont été demandées, et parfois au prix de leur unité, pour donner au processus de paix une chance réelle d’aboutir. Mais c’était compter sans la volonté des israéliens de refuser aux palestiniens le droit d’exister en tant que peuple, uni sous la bannière d’un Etat, dans le cadre de la solution préconisée et validée par la communauté internationale. Une solution qui est, de l’avis de tous, la seule viable et à même de mettre un terme à ce conflit. C’est dire qu’il ne sert à rien de réaffirmer «l'attachement à défendre les droits du peuple palestinien» si, en parallèle, aucune mesure coercitive n’est prise à l’encontre d’Israël pour l’obliger à respecter les résolutions adoptées dans le cadre des efforts déployés en vue de régler ce conflit. Le président de l’Assemblée générale de l'ONU a rappelé le «devoir collectif» de résoudre la question palestinienne. Un devoir qui se doit néanmoins d’être consolidé par des actions car, et le Premier ministre palestinien, Mohammed Shteyyeh, l’a rappelé, «Israël détruit systématiquement toute possibilité d'établir un Etat palestinien». Et partant tout espoir de paix dans la région.

Nadia K.