La Corée du Nord lance deux projectiles vers la mer de l'Est : Pyongyang «ignore» Washington

La Corée du Nord a lancé deux projectiles non identifiés vers la mer de l'Est (mer du Japon), a annoncé jeudi l'état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud. Le JCS a précisé dans un communiqué que les projectiles avaient été tirés depuis la province du Hamgyong du Sud, dans l'est de la Corée du Nord, en direction de la mer de l'Est aux environs de 16h59 heure locale. Il a noté que l'armée sud-coréenne surveillait de près les situations concernées et maintenait une position de défense en préparation à de potentiels tirs supplémentaires. Selon l'agence de presse Yonhap, le JCS a fait savoir que les projectiles, qui auraient été tirés par un lance-roquettes multiple super-large, ont volé environ 380 km et atteint une altitude maximale de 97 km. L'armée sud-coréenne a expliqué que les deux lancements se sont produits dans un intervalle de 30 secondes. Elle a exhorté la Corée du Nord à cesser immédiatement de tels actes pouvant accroître les tensions militaires dans la péninsule coréenne. Ces lancements sont survenus presque un mois après que la Corée du Nord a déjà tiré deux projectiles vers les eaux orientales le 31 octobre. Au total, Pyongyang a effectué 13 tirs d'essai de projectiles cette année. Ce tir d'essai, mené par l'Académie des sciences de la défense et visant à évaluer les applications au combat de ce système de lance-roquettes multiple de "très grande taille", a prouvé la supériorité militaire et technique du système d'armement ainsi que sa grande fiabilité, a indiqué KCNA. Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong-Un, a exprimé sa grande satisfaction à l'égard des résultats obtenus, selon la même source. Cet essai intervient dans un contexte diplomatique marqué par une rupture de dialogue entre Pyongyang et Washington. Récemment, les dirigeants coréens ont affirmé que Pyongyang «n’est plus intéressée» par des sommets avec les États-Unis si Washington persiste à refuser toute concession. Les deux dirigeants se sont rencontrés à trois reprises depuis juin 2018. Mais les pourparlers sont au point mort depuis l’échec d’un sommet à Hanoï en février. Les deux pays n’étaient pas parvenus à s’entendre sur le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen en échange d’une levée des sanctions économiques internationales. D’autres discussions bilatérales, menées début octobre en Suède à un niveau inférieur, se sont également terminées sur une impasse. Pyongyang a donné à Washington jusqu’à fin 2019 pour présenter une nouvelle offre. Mais à l’approche de la date butoir fixée par Pyongyang, le Nord a publié une série de communiqués acerbes, tout en effectuant des tirs de missiles et projectiles non identifiés.

M. T.