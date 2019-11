32e journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien : Absence d'une "évolution positive" du conflit

Les Nations unies ont célébré mercredi la 32e Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, déplorant la détérioration de la situation dans les territoires occupés et l'absence d'une "évolution positive" du conflit palestino-israélien, face à la poursuite des agressions de l'occupation et la décision américaine ne considérant plus comme "illégales", les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. "Malheureusement, au cours de l’année écoulée, il n’y a eu aucune évolution positive et la situation sur le terrain continue de se détériorer", a déploré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message lu par sa cheffe de cabinet à l'occasion de la célébration de cette Journée au siège de l'ONU, à New York, réaffirmant "l'attachement à défendre les droits du peuple palestinien". Une réunion extraordinaire organisée par le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien a eu lieu mercredi, en coordination avec la Mission permanente d’observation de l’Etat de Palestine auprès de l’ONU. Sur la base de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, le chef de l'ONU a estimé que "l’établissement de colonies de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris El-Qods-Est, n’a aucune valeur légale et constitue une violation flagrante du droit international", redoutant que ces actions "risquent de compromettre la viabilité de la création d'un Etat palestinien sur la base des résolutions pertinentes des Nations unies". Lors de cette cérémonie, plusieurs responsables onusiens ont réaffirmé leur engagement à œuvrer en faveur de la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien. En réponse à la récente annonce du secrétaire d'Etat américain, Mike Pompéo, légalisant les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, M. Guterres a indiqué que "l'intensification des colonies de peuplement illégales, la démolition de maisons palestiniennes et les souffrances généralisées à Ghaza doivent cesser". De son côté, le président de l’Assemblée générale de l'ONU, Tijjani Muhammad-Bande, a déploré les conditions humanitaires "extrêmement complexes" auxquelles est confronté le peuple palestinien. Il a aussi appelé au renforcement de l’appui à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) afin de répondre aux besoins humanitaires de plus de 5,4 millions de palestiniens. En outre, la Directrice générale de l'ONU pour l’éducation, la science et la culture, Audrey Azoulay, a, quant à elle, rappelé la position "claire" de l’UNESCO, selon laquelle, "une paix durable ne peut se fonder que sur le respect des droits et de la dignité de chaque Palestinienne et de chaque Palestinien". S'exprimant mercredi à Ramallah, à l'occasion d'une visite d'une délégation dirigée par le chef du Conseil régional français de la Loire-Atlantique, le Premier ministre palestinien, Mohammed Shteyyeh, a indiqué qu'"Israël détruit systématiquement toute possibilité d'établir un Etat palestinien, par la judaïsation d'El-Qods occupée, les zones C, pour l'expansion des colonies, en plus du siège continu imposé à Ghaza et la menace d'annexion de zones en Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain".