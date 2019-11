Musique : Le chanteur de tango Martin Troncozo anime une soirée à Alger

Le guitariste et chanteur argentin de tango Martin Troncozo a animé, jeudi soir, à Alger, un spectacle folklorique devant un public de fans de cette musique traditionnelle d’Argentine. Organisé par l’ambassade d’Argentine, le concert était une occasion pour l’artiste de dérouler un répertoire de chansons folkloriques entrainantes devant un public de mélomanes. Accompagné d’un pianiste, Martin Troncozo a gratifié l’assistance des plus belles chansons exécutées sur des tangos impressionnants, une danse de bal argentine. L’artiste, lui-même danseur, a formé un duo avec une danseuse de tango pour accompagner des chansons folkloriques envoûtantes, applaudies par le public. Par ailleurs, une dégustation de produits de terroir les plus réputés en Argentine, comme le maté ou "Yerba maté", une boisson traditionnelle sacrée en Argentine et dans le sud du Brésil, a été organisée. Présent à la cérémonie, l’ambassadeur d’Argentine en Algérie, Mariano Simon-Padros, a déclaré que cet événement visait à faire connaître son pays à travers sa culture, ses coutumes et ses produits agroalimentaires. L’Argentine, pays producteur de viande, est le cinquième fournisseur de l’Algérie avec un volume d’échanges commerciaux de plus de 1,9 milliard de dollars durant les quatre premiers mois de 2019, selon le diplomate argentin. Des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie ont assisté à cette journée dédiée à l’Argentine.