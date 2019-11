18e édition du film amazigh de Tizi-Ouzou : Ouverture du dépôt des films pour la compétition

Le dépôt des films pour participer à la 18e édition du festival national culturel du film amazigh (FNCFA) est ouvert depuis mercredi dernier au niveau du siège du commissariat de ce festival sis à la maison de la culture Mouloud-Mammeri de la ville de Tizi-Ouzou, a indiqué dans un communiqué le commissariat du FNCFA. Cette opération de dépôt se poursuivra jusqu’au 12 du mois de janvier 2020, a-t-on précisé de même source. Cette 18e édition sera le prolongement de la 17e en matière de formation, a encore souligné le commissariat dans on communiqué, tout en rappelant que durant cette 17e manifestation cinématographique, un atelier d’écriture a été installée et 15 étudiants avaient reçu une formation accélérée dans l’écriture du scénario. «Pour compléter cette formation, nous mettrons en place des ateliers de formation, notamment dans la réalisation cinématographique», lit-on dans ce même communiqué, dans le quel il est également écrit que le comité organisateur et le commissariat de ce festival considèrent que la formation est la pierre angulaire de cette manifestation dédiée au film amazigh.

De ce fait, des conférences seront données par des professionnels durant ce 18e rendez-vous et traiteront de thèmes ayant un rapport avec la culture en général et le cinéma en particulier, a annoncé au passage le commissariat du festival. Les films concernés par cette compétition pour l’obtention de la plus haute distinction du festival, à savoir l’olivier d’or, sont les films de fiction (long et court métrages), les documentaires et les films d’animation d’expression amazighe dans ses différentes variantes, a rappelé le commissariat, tout en précisant que la sélection des films éligibles à la compétition sera assurée par un comité de sélection composé de trois membres choisis parmi les professionnels du cinéma et les personnalités de la culture et les médias. Pour que ces films soient éligibles, ceux-ci doivent être d’expression amazighe, leur inscription par le réalisateur qui doit être de nationalité algérienne ou le producteur, la date de la réalisation du film qui ne doit pas dépasser 04 ans à la date du festival et, enfin, ne pas avoir concouru déjà à l’une des précédentes éditions de ce festival. Un même réalisateur ne peut également présenter qu’une seule œuvre dans une catégorie de la compétition, selon le règlement du festival.

Le dossier d’inscription d’un film à ce rendez-vous comprend un formulaire d’inscription officielle à télécharger ou à retirer et deux copies du film en version originale et en blue-ray. Sept prix, dont six oliviers d’or et un du public, seront décernés par le festival aux meilleures œuvres dans les différentes catégories et aux meilleures interprétations féminines et masculines.

Bel. Adrar