Trois ans depuis la disparition du rossignol de la chanson chaÂbi : Amar Ezzahi à jamais dans la mémoire collective

Il y a de cela trois ans, le maître de la chanson chaâbi Amar Ezzahi décède pour rejoindre un monde meilleur, laissant derrière lui un patrimoine musical insondable et un amour incommensurable de la part de tous les algériens.

Icône de la culture algérienne, plus précisément de la musique chaâbi, tant adorée par les algérois et les citadins, Amar Ezzahi, Amar Aït Zaï de son vrai nom, a été le dernier symbole de cette musique ancestrale. Après la disparition d’El Hadj M’hamed El Anka en 1978, d’El Hachemi Guerouabi en 2006, de Boudjemaà El Ankis en 2015, la mort d’Amar Ezzahi aura marqué la fin de cette épopée, écrite en lettres d’or par ces quatre maîtres ayant révolutionné à jamais cette musique.

Le chantre émotionnel

La particularité d’Amar Ezzahi réside en son génie artistique à interpréter le melhoun avec beaucoup d’émotion. Il ne laissait aucune âme indifférente, donnait à chaque verbe son souffle, à chaque poème son inspiration et à chaque mélodie sa virtuosité. Avec sa meilleure amie, la mandoline, instrument de prédilection, Amar Ezzahi a célébré des centaines de fêtes de mariage dans les quatre coins du pays. Une démarche hyper-importante à ses yeux, lui qui s’est toujours considéré, en dépit de sa notoriété internationale, comme étant un petit chanteur populaire.

Tant aimé des petites gens, il fut surnommé «le père des zawaliya», du fait qu’il n’a jamais fondé une famille, préférant consacrer sa vie à la musique en toute modestie. Amar Ezzahi n’a jamais cherché auprès de quiconque, il était modeste et réservé et il suffisait de rien ou presque pour faire son bonheur, à l’exemple d’une balade face à la mer, d’une cigarette avec ses amis du quartier de Bab El Oued ou d’une méditation sur les bancs de l’ex-Jardin Marengo. Le rossignol creusait sa gloire sans le vouloir, il a vécu avec sa plus grande richesse, en l’occurrence ses valeurs, imposant par ce fait le respect de plusieurs générations.

«Ana el Kaoui», «Aji ya Nouah», «Ya bahr Ettoufane» sont entre autres des merveilles interprétées magistralement par le chantre de la Rampe Vallée, et qu’aucun autre chanteur n’aurait pu mieux faire.

L’homme modeste par excellence

Amar Ezzahi était apprécié et aimé de tous non seulement pour sa singularité, mais surtout pour sa magnanimité envers les gens modestes dont il a partagé les joies et les fêtes, boudant les scènes artistiques officielles auxquelles il a renoncé depuis 1987, année de sa dernière apparition en concert. Les anciens se souviennent de ce concert mythique animé par Amar Ezzahi à la salle Ibn Kheldoun en 1987, sous la baguette du virtuose Mustapha Skandrani dans une soirée mémorable qui reste gravée dans les annales de la musique algérienne.

Même au sommet de sa gloire, Ezzahi est resté égal à lui-même, continuant de côtoyer les gens simples, de méditer le sens de la vie comme il le faisait à " Djnan Marengo", un jardin mitoyen à la mythique Rampe Vallée, quartier du défunt, et qui a été rebaptisé récemment «jardin Amar Ezzahi».

Celui que l'on surnommait aussi "Soultan el Hawa" est devenu une légende. Dans la simplicité de l'homme, se dissimulait un personnage subtil et énigmatique qui alimentait l'imagination populaire.

Se définissant comme "un petit chanteur populaire", Amar Ezzahi aura ainsi fait siennes, jusqu’à les incarner, les valeurs de modestie, de conscience de sa propre petitesse devant l’immensité de la création, portées par les poèmes soufis de Benmsayeb, Bensahla, El Maghraoui, Lakhdar Benkhlouf et d’autres auteurs.

Il aura, aussi, incarné, pour les plus âgés tout comme pour les jeunes, le sens profond du chaâbi, né dans les années 1940 et des souffrances des Algériens durant la colonisation : un art des pauvres dont il fut proche et une musique des quartiers populaires qu’il n’a jamais quittés, ces mêmes quartiers où sa voix continuera à résonner à jamais.

Amar Ezzahi aura incarné, pendant de longues années, le concept de «Redjla» très en vogue dans l’Algérois, et qui perd de son charme année après année. Fidèle à son shanghai, à son amour du quartier et à l’acharnement de ses convictions, Amar Ezzahi fut et restera à jamais un des symboles de la ville d’Alger.

Kader Bentounès