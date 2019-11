Pétrole : Le Brent à 63,83 dollars

Les prix du pétrole reculaient jeudi en cours d'échanges européens, dans la lignée de la veille, à une semaine de la prochaine conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) à Vienne. Jeudi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier valait 63,83 dollars à Londres, en baisse de 0,36% par rapport à la clôture de mercredi. À New York, le baril américain de WTI pour la même échéance perdait 0,43% à 57,86 dollars. Le Brent et le WTI avaient respectivement perdu 0,33% et 0,41%, mercredi, lestés par l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'Énergie (EIA) d'une augmentation surprise de 1,6 million de barils des réserves commerciales de brut aux États-Unis, alors qu'une baisse de 878.000 barils était attendue par les analystes. Les acteurs du marché ont désormais en point de mire les prochaines réunions des membres du cartel de l'or noir et de leurs partenaires (via l'accord Opep+), les 5 et 6 décembre à Vienne. «On s'attend à ce que le niveau de production actuel des pays de l'Opep+ soit prolongé pour plusieurs mois», a estimé Tamas Varga, analyste. La commission économique de l'Opep a pour sa part souligné jeudi que le marché du pétrole sera «équilibré» en cas de maintien en 2020 des limitations actuelles de production.