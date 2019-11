Port de Mostaganem : Hausse du volume d’exportation de 85% en 2019

Le volume des exportations à partir du port commercial de Mostaganem a augmenté de 85%, atteignant 156.000 tonnes depuis le début de l’année en cours et jusqu’à fin octobre dernier, soit une augmentation de 50.000 tonnes par rapport à l'année dernière, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction commerciale de l'Entreprise portuaire de Mostaganem (EPM). Cette période a connu une importante relance des opérations d’export de différentes matières premières, de produits agricoles, alimentaires et chimiques, de matériel industriel et de véhicules à partir du port de Mostaganem dépassant le volume enregistré la saison écoulée estimé à 106.000 tonnes, a-t-on souligné. Les chiffres fournis par le service statistiques de l’EPM font état d'une hausse d’exportation de l’hélium de 18% (4.070 t), en plus de 7.390 tonnes d’argile de première qualité utilisée dans la fabrication de batteries de véhicules, soit une hausse de 17%. Il a été procédé, à la même période, au chargement de 17.500 tonnes de grues, de véhicules, de camions et d'engins utilisés dans les travaux publics et bâtiment destinés à des pays européens et africains. Le bilan fait état aussi de l’exportation de 1.200 tonnes de produits agricoles, dont les maraîchers (710 t de pomme de terre, 50 t de légumes divers), de 470 t de dattes et de 80 t de produits agroalimentaires, ainsi que 82.000 t d’acier de construction vers le Canada et les États-Unis d'Amérique (USA), 3.400 t de verre, 2.370 t de tuyaux.