Management stratégique : La réforme de l’enseignement supérieur, une priorité

Le management stratégique devient une nécessité impérieuse pour l’entreprise algérienne. Pour son émergence, «les ressources humaines constituent un levier très important, et s’affirment incontournables, indispensables et stratégiques», affirment Djamel Torqui Godih et Mohammed Lazreg, universitaires, dans une analyse qui vient de paraître au dernier numéro des Cahiers du Cread. Pour eux, «la formation managériale moderne demeure un impératif», ajoutant que la «refonte du système de l’enseignement» est une condition sine qua non pour l’émergence d’un management efficient. Et relèvent qu’une «bonne gouvernance» constitue un instrument managérial promoteur de l’image de l’entreprise. Dans la même optique, les deux universitaires soulignent que les ressources nationales allouées au développement humain, de même que son management qualitatif «sont loin d’être satisfaisant», et «ceci explique la faiblesse et la stagnation de la productivité dans notre pays». Les conditions d’émergence de la culture du management stratégique sont nombreuses. Les auteurs de l’étude, qui a touché à 20 entreprises, indiquent que «l’Algérie a besoin d’ériger une place boursière qui finance l’économie productive». Enchaînant, ils affirment que «le passage d’une économie d’endettement, une économie où les entreprises sont financées essentiellement par le crédit, à une économie de marché, où le marché des capitaux joue un rôle principal dans la croissance, implique une réforme globale du schéma de financement de l’économie algérienne». Ainsi, la restructuration du système bancaire est à situer dans «un plan de réforme d’ensemble qui intégrerait, outre le cadre dans lequel les banques évoluent, l’administration économique de l’État, le Trésor, la Banque centrale et le marché financier». En l’absence d’un véritable plan de réformes d’ensemble coordonné, la restructuration du système bancaire risque d’être illusoire. En effet, la faiblesse du management de l’entreprise algérienne, commentent les auteurs de l’étude, « la rend particulièrement fragile, incapable de se positionner solidement sur les marchés concurrentiels». Surmonter cette difficulté «passe par la remise en question du dispositif actuel de formation en gestion». À ce titre, «la réforme de l’enseignement supérieur doit constituer la priorité, l’urgence dans l’ordonnancement des réformes nationales». Les pays, comme la Malaisie, la Chine, le Brésil, qui ont réussi leurs transitions ou leur développement, ont d’abord modernisé leur appareil de formation supérieure. Comme proposition, MM. Godih et Lazreg trouvent judicieux de «prévoir la création d’un organe central qui sera chargé d’élaborer des outils, des méthodes, des analyses, des scénarios dans les domaines jugés prioritaires dans la gouvernance et du développement durable tant au niveau de l’État, qu’au niveau de l’entreprise algérienne. L’information est d’abord une production de richesse, celle du savoir dans un milieu concurrentiel». Fouad Irnatene