Affaire du concert de Soolking : 6 mois de prison pour l’ex-DG de l’ONDA

L’ex-directeur général de l’Office National des Droits d’Auteur (ONDA), Sami El Hocine Bencheikh, a été condamné, jeudi dernier, par le tribunal pénal de Sidi M’Hamed, à une peine de 6 mois de prison dont 3 mois avec sursis, assortie d’une amende de 50.000 DA.

Le verdict dans l’affaire de la bousculade meurtrière lors du concert du rappeur algérien Soolking, a été rendu, jeudi, par le président de l’audience, le magistrat Achaïchia. Deux autres accusés principaux en détention provisoire ont été condamnés, à une peine de 6 mois de prison dont 4 mois avec sursis, assortie d’une amende de 50.000 DA. Il s’agit d’Oussama Kh., chef du détachement de sécurité du concert au stade du 20-Août et Abdessalam S., responsable de la société chargée de l’impression et contrôle des billets. Le coordinateur de l’organisation du concert, Mehdi M., cadre à l’ONDA, placé sous contrôle judiciaire, a écopé de la même peine. Ces prévenus ont été poursuivis pour homicide involontaire et blessures involontaires et non-respect des normes de sécurité et de précaution.

En outre, la société privée de gardiennage «Group Vigil», poursuivie comme personne morale, a été condamnée à une amende de 500.000 DA.

Dix autres accusés, agents à l’ONDA et Group Vigil, placés sous contrôle judiciaire, ont été acquittés.

Lors du procès qui a duré plus de sept heures, la semaine dernière, le parquet près le tribunal pénal de Sidi M’Hamed, a requis une peine de 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 DA à l’encontre de l’ex-DG de l’ONDA, Sami Bencheikh El Hocine, du responsable de l’entreprise de l’impression et de contrôle des billets, Abdessalam S. et du coordinateur des détachements de Vigil Group, Oussama Kh., alors que deux ans ont été requis contre un cadre de l’ONDA et coordinateur de la gestion du concert, Mehdi M. et le chef du détachement de sécurité au niveau de l’accès B au stade, Saïd R.

La même peine a été requise contre des agents de sécurité de la société «Vigil Group» et de l’ONDA poursuivis pour «négligence et désorganisation». Les auditions ont mis au jour des failles dans le dispositif de sécurisation du concert.

Le wali délégué d’Hussein Dey avait émis, dans une correspondance au DG de l’ONDA, des réserves concernant l’organisation du concert au stade du 20-Août «en raison des travaux à l’intérieur de l’enceinte sportive». L’ex-DG de l’ONDA a expliqué au tribunal avoir informé le ministère de la Culture et proposé l’annulation ou le report du concert.

«La ministre de la Culture de l’époque, Meriem Merdaci, avait saisi le wali d’Alger qui a autorisé le concert et le gel des travaux», a-t-il précisé, ajoutant que la ministre s’est déplacée, à deux reprises, au stade avec les membres de la commission sécuritaire. Les auditions ont dévoilé qu’un vendeur informel de légumes à Constantine a été mobilisé comme chef du groupe de sécurité du concert. Des agents chargés de la sécurité ont pris la fuite, suite à la bousculade, d’autres, pris de panique et de malaise, ont été secourus par les agents de la protection civile.

Les accusés étaient unanimes à pointer du doigt le rappeur Soolking. «La veille, l’artiste avait suspendu ses essais sur scène à cause de la présence de la ministre de la Culture. Ce n’est que le lendemain qu’il a répété quelques heures avant le début du concert prévu à 22h. La bousculade a eu lieu quand un disc-jockey, entamant son show, fit croire que le concert a commencé», ont-ils déclaré au tribunal.

N. B.