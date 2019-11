ONPLC : soupçons de corruption

Le président de l’Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour, a indiqué jeudi dernier, qu’«environ 200 déclarations de soupçons de corruption sont parvenus, par des citoyens, chaque mois, à son instance, depuis le début de l’année 2019».

Le président de l’ONPLC a révélé dans un point de presse animé en marge de des travaux d’une journée d’étude sur «le rôle de la société civile dans la prévention de la corruption», organisé jeudi dernier à Alger, que son organe a mis en place une cellule permanente de suivi des requêtes des citoyens. «Cette cellule examine les plaintes de citoyens liées à des alertes sur la corruption. «Si on relève des faits à caractère pénal, on alerte le ministre de la Justice», a-t-il précisé. Il a rappelé qu’en sus, la loi n°01-06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, l’ONPLC a les prérogatives de saisir les administrations pour lui fournir des documents. «L’ONPLC est chargé de recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption», a-t-il ajouté.

Le responsable a affirmé que les pouvoirs publics en Algérie «ont franchi un grand pas dans la lutte contre la corruption. Il a été procédé au démantèlement de son système ainsi que l’assèchement de ses sources».

L’Etat s’est engagé également à poursuivre et juger toutes les personnes impliquées dans les affaires de corruption, «quelles que soient leurs fonctions politiques et administratives ou encore leur position sociale», s’est-il félicité de dire.

Le président de l’Organe s’exprimait dans une allocution d’ouverture des travaux d’une journée d’étude sur «le rôle de la société civile dans la prévention de la corruption» organisé jeudi à Alger. Ont pris part à cette rencontre, le président du Conseil National des Droits de l’Homme, la représentante du PNUD en Algérie, les inspecteurs généraux et les conseillers auprès les ministères des Affaires religieuses et Wakfs, de la Jeunesse et des Sports, le président de l’Office central de répression de la corruption, le président de la Chambre nationale des notaires et des représentants d’associations agréées ainsi que des experts étrangers.

Tarek Kour a expliqué, que cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre des rencontres de consultation, consacrées au débat et à l’examen des axes stratégiques de l’avant-projet de la politique nationale globale de prévention contre la corruption. «Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre des concertations lancées par l’ONPLC avec les acteurs de la scène nationale, dont des représentants des départements ministériels, des organismes de contrôle et de consultation, des institutions économiques et bancaires, des associations civiles».

Plaidoyer pour une prise de conscience

En effet, l’ONPLC s’attelle à élaborer un avant-projet pour proposer une politique nationale globale de prévention contre la corruption, en impliquant tous les secteurs gouvernementaux. «La proposition et l’élaboration d’une stratégie globale et efficace de prévention de la corruption, basée sur des critères étudiés, est l’une des missions principales de l’organe», a-t-il dit.

A cet effet, le président de l’ONPLC, Tarek Kour, a longuement plaidé pour l’adhésion de toutes les parties à ce projet. «Il ne s’agit pas de la politique de l’Organe mais de la politique de l’Etat algérien, c’est la mission de tous», a-t-il estimé, mettant notamment l’accent sur le rôle de la société civile «dans la concrétisation de l’Etat de droit dans le cadre d’une démocratie participative». Dans son intervention, Arkan El-Seblani, le directeur du Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Pays Arabes au PNUD, a relevé que la récupération des fonds détournés «est un élément nouveau dans les conventions internationales. La lutte contre la corruption n’est pas une question morale mais elle est liée notamment à l’abus de fonction».

Le conférencier a insisté sur «le rétablissement de la confiance entre les citoyens et les institutions», signalant «une crise de confiance».

De ce fait, il a plaidé pour l’élaboration d’une stratégie qui répond aux aspirations des Algériens notamment pour la prospérité du pays». Pour le représentant du PNUD aujourd’hui, le grand défi est la mise en place d’une vision commune. De son côté, Faouzi Laribi, conseiller à l’Instance tunisienne de lutte contre la corruption, a précisé lors de la présentation de l’expérience de la Tunisie, que la participation des populations est un élément essentiel à la réussite des stratégies de lutte contre la corruption. «La lutte contre la corruption étant un effort collectif.

La stratégie passe par la sensibilisation de la société civile sur les méfaits de la corruption», a-t-il soutenu. Le rôle de la mosquée dans la lutte contre ce fléau, a été mis en avant par Mohand Idir Mechnane, conseiller du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. Dans son intervention, il a souligné que la mosquée est une institution religieuse sociale qui a une mission également de sensibiliser le public sur les dangers néfastes de la corruption et sur les moyens de la combattre.

Neila Benrahal