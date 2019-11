Conseil de la Nation : Adoption de cinq lois

Les travaux ont été couronnés par l’adoption de l’ensemble des projets de loi qui avaient eu, au préalable, le quitus de la chambre basse du Parlement. Il s’agit du projet portant loi de finances 2020, du projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique No 18-15 du 2 septembre 2018 relative aux lois de finances, du projet de loi sur les hydrocarbures, du texte modifiant le code de procédure pénale, ainsi que du projet de loi complétant l'ordonnance portant Statut général des personnels militaires.

PLF-2020 : booster le climat des affaires

C’est à l’unanimité que le texte de loi de finances pour 2020 a été adopté. Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a souligné que l'adoption du texte de loi de finances pour 2020 vient relancer la dynamique de promotion de l'investissement sérieux et de l'activité de production afin d'encourager l'initiative. Cette loi, ainsi que celle relative aux lois de finances «contribueront également à encourager les projets porteurs de valeur ajoutée et créateurs de richesse et d'emploi». Le ministre a déclaré : «Nous espérons voir ce cadre juridique booster l'économie nationale et le climat des affaires, en assurant les meilleures conditions durables pour poursuivre la transition économique, qui s'opère graduellement, en prenant en compte l'encouragement des start-up», ajoutant que «ces lois sont à même de contribuer, en outre, à tracer une politique fondée sur l'encouragement de la recherche scientifique, le développement technologique et l'utilisation des nouvelles technologies dans la satisfaction des préoccupations inhérentes à la préservation de l'environnement et à l'adoption des énergies renouvelables». Intervenant précédemment, lors des séances-débat, M. Loukal avait rappelé les données inhérentes à la loi de finances, relevant notamment que le texte a été élaboré dans «un contexte international particulier, caractérisé par une fluctuation du marché de l'énergie qui a rendu plus vulnérables les pays exportateurs de pétrole et les a amenés à entamer une profonde réflexion pour assurer des ressources financières permanentes».

Il a également affirmé que «l'État veille à maintenir un certain niveau d'investissement à même de réaliser une croissance économique et de créer des postes d'emploi», annonçant «l’affectation d'un montant supplémentaire de 150 milliards de DA aux dépenses imprévues, dont 70 mds DA pour l'achèvement des programmes en cours de réalisation dans le secteur de l'habitat».

Il convient de rappeler qu’il a été notamment suggéré, via ce texte, «la suppression de la règle 51/49 régissant l'investissement étranger en Algérie pour les secteurs non stratégiques, en vue de diversifier les sources de financement de l'économie», et de «recourir au besoin, et de manière sélective, au financement extérieur auprès des institutions financières internationales pour le financement des projets économiques structurels fructueux, outre le renforcement des taxes sur la fortune et les biens». Aussi et compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2020, «les citoyens peuvent importer des véhicules de tourisme d'occasion de moins de trois ans avec moteurs à essence et respectant les normes environnementales, et ce avec leurs propres moyens financiers».

Flexibilité dans le traitement de l’investissement direct

Le texte de loi organique modifiant et complétant la loi organique 18-15 relative aux lois de finances a également été adopté à la majorité par le Conseil de la nation. Le ministre a expliqué que ce texte de loi organique relative aux lois de finances, dont l'amendement est une initiative procédurale prise par le gouvernement afin d'éviter une incompatibilité de textes juridiques, vise en fait à «imprimer une flexibilité dans le traitement de l'investissement direct étranger dont a besoin l'économie dans le domaine de l'énergie».

«Ce texte de loi vise donc le renforcement et l'encouragement des activités de recherche, de prospection et d'exploitation des hydrocarbures, en encourageant les grandes compagnies pétrolières mondiales à l'investissement», a-t-il précisé. Aussi, il sera mis en exergue l’ajout à l'article 18 d’un nouvel alinéa stipulant que le régime fiscal applicable aux activités amont relatives au secteur des hydrocarbures pourrait être introduit dans une loi spécifique, en excluant les dispositions relatives aux exonérations fiscales. Les activités amont en question concernent la prospection, l'exploration, l’exploitation et la production.

«Cette séparation est exceptionnelle pour les activités amont du domaine des hydrocarbures», et «l’amendement vise à renforcer le rôle de Sonatrach en sa qualité d'opérateur économique dans le développement, à travers l'introduction de la flexibilité requise dans ses négociations avec ses partenaires étrangers, en vue de relancer les activités de prospection et d'exploration en stagnation depuis des années». Aussi, la négociation directe avec la Sonatrach sur les détails de la fiscalité, appliquée aux contrats de partenariat dans les domaines de prospection et d'exploration, est à même de donner confiance aux partenaires et mettra fin à la bureaucratie dans ce domaine.

Il convient de relever que le nouvel amendement donne à Sonatrach, à travers l'article 57 du texte de loi, régissant les activités d'hydrocarbures, la possibilité d'atteindre les objectifs auxquels elle aspirait en matière de développement de ses activités d'exploration et de production. Cet amendement intervient dans son cadre adéquat au service de l'investissement et renforce les dispositions qui favorisent l'attraction des investisseurs étrangers, notamment les grandes compagnies détenant des technologies de pointe permettant le développement du secteur.

Loi sur les hydrocarbures : un acquis important

L’autre texte adopté est celui régissant les activités des hydrocarbures. À l’issue du vote, le ministre des Relations avec le Parlement, Fethi Khouil, s’est exprimé au nom du ministre de l'Énergie, soulignant que ce texte de loi constitue «un acquis important pour l'économie nationale, en ce sens qu'il soutient l'État et garantit davantage les intérêts des générations futures». Selon les données fournies, «cette loi est à même de réunir le climat approprié pour la relance du secteur et d'inciter les investisseurs à contribuer à la valorisation des ressources du pays, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant».

De même que «ce cadre juridique favorise l'investissement et les partenariats, ce qui permettra à Sonatrach de ne pas affecter de grands fonds à la prospection et au développement des ressources énergétiques».

Côté fiscal, la réduction de la fiscalité appliquée aux activités pétrolières s’explique en fait par la volonté de la tutelle de capter davantage d'investisseurs et d'opérateurs étrangers. Il faut dire ici que le volume fiscal des gisements actuels n'est pas rentable, d'où la pertinence des partenariats pour la couverture des coûts des projets.

Optimiser la préservation des deniers publics

Le Conseil de la nation a également adopté le projet de loi modifiant l'ordonnance 66-155 du 8 juin 1966 portant Code de procédure pénale ; un texte de loi qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts déployés par l'État pour préserver les deniers publics, à travers notamment la consolidation et le renforcement du cadre juridique de lutte contre la criminalité, par l'abrogation des dispositions à effet négatif sur la mise en mouvement de l'action publique et son exercice par le ministère public, d'une part, et celles faisant obstacle à la police judiciaire dans l’accomplissement de ses missions, d'autre part. Le texte tend également à élargir les attributions et missions des officiers de police judiciaire relevant des services militaires de sécurité à travers l'abrogation de l'article 15 bis du Code de procédure pénale, introduit en mars 2017, qui a limité leurs missions aux crimes portant atteinte à la sûreté de l'État, ce qui a impacté négativement le déroulement des investigations et des enquêtes dans des affaires de droit commun, notamment les affaires de corruption et d'atteinte à l'économie nationale.

Le code de procédures pénales propose aussi «l'amendement de l'article 207 relatif au contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, afin d'assurer la coordination entre les juridictions ordinaires et les juridictions militaires. Par ailleurs, le même projet vise le renforcement de la protection des deniers publics, l'amendement prévoit l'annulation de la condition de la plainte préalable des organes sociaux de l'entreprise économique pour la mise en mouvement de l'action publique à l'encontre des dirigeants des entreprises économiques dont l'État détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des faits de gestion entraînant le vol, le détournement, la dégradation ou la perte de deniers publics. Dans le même contexte, le texte de loi renforcera la lutte contre le crime financier et la contribution des citoyens et de la société civile à la moralisation de la vie publique, à la généralisation de l'intégrité, de la transparence et la reddition de comptes en matière de gestion des deniers publics», est-il expliqué.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a indiqué que ce texte «permettra aux autorités en charge de la lutte contre la criminalité, d'accomplir pleinement leurs missions et lèvera toutes les contraintes à la mise en mouvement de l'action publique en matière de lutte contre le crime financier». Il a également mis en exergue qu’il s’agit de «lever toutes les contraintes à la mise en mouvement de l'action publique en matière de lutte contre le crime financier, en tête duquel figurent les crimes de corruption», et d’«augmenter l'efficacité de notre système pénal et de la performance des instances chargées de la lutte contre la criminalité. Les dispositions de ce texte permettent, en outre, de travailler à nouveau conformément aux règles et principes juridiques consacrés en matière d'investigations et de poursuites», et de «permettre à la justice d'asseoir son contrôle sur tous les corps de la police judiciaire dans le souci permanent d'équilibre entre la préservation des droits et des libertés et la protection de la société contre le crime».

Cette adoption est donc «une consécration de la démarche du gouvernement visant la mise en place de mécanismes juridiques permettant aux institutions de l'État de recouvrer leurs prérogatives constitutionnelles et la levée de tous les obstacles à l'accomplissement de leurs missions pleinement», et cette loi vient «asseoir les fondements d'une nouvelle ère dans la lutte contre toutes les formes de corruption et contre la complaisance et la négligence dans la préservation du denier public», a ajouté le ministre.

À propos de l’élection présidentielle, le ministre a émis le souhait de voir cette échéance constituer «une réussite tous azimuts, en consécration de la volonté populaire à l'édification d'un avenir prometteur pour notre pays et nos enfants, un avenir impliquant toutes les franges de notre peuple sans distinction ni marginalisation aucune», et qui «ouvre la voie à une nouvelle ère fondée sur la suprématie et la souveraineté de la loi, et où les institutions de l'État recouvrent leurs prérogatives et la confiance du citoyen», a déclaré le ministre .

Consolidation de l’État des institutions

Le Conseil de la nation a adopté également le projet de loi portant statut général des personnels militaires.

Comme mis en avant par le ministre des Relations avec le Parlement, au terme de l'adoption de ce projet de loi, ce texte «s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer notre système législatif, constitue un appui pour le consolidation de l'État des institutions par les dispositions qu'il contient tendant essentiellement à préserver la place de l'ANP dans notre société et à tenir cette institution loin de tous les tiraillements politiques ou partisans».

Les dispositions de cette loi mettent les militaires «à l'abri de tout ce qui pourrait attenter à l'unité nationale ou à la stabilité de l'institution de l'armée», a-t-il affirmé, soulignant que son adoption se veut aussi «une expression explicite du soutien des représentants du peuple à leurs institutions constitutionnelles». Le ministre des Relations avec le Parlement a enfin rendu un vibrant hommage à l'ANP, pour les efforts colossaux en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays.

Soraya Guemmouri