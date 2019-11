Commentaire : Dernière ligne droite

Lancée le 17 novembre dernier, la campagne électorale entame sa troisième et dernière semaine comme stipulé par la loi. Alors que les cinq candidats poursuivent leurs activités et tournées à travers les wilayas et localités du pays, l’Autorité nationale indépendante chargée des élections (ANIE), continue la préparation de la prochaine phase du scrutin. Tout en suivant et supervisant la campagne électorale, les membres de l’ANIE planchent activement sur la finalisation du programme et actions de la prochaine étape à savoir le jour du scrutin. Après le brillant succès enregistré dans tout ce qui a été entrepris jusque-là, l’instance en charge des élections concentre à présent ses efforts sur le jour du vote, phase déterminante dans le processus électoral.

Il s’agit en fait de réunir de toutes les conditions nécessaires pour assurer un bon déroulement de toutes les opérations le 12 décembre prochain.

Le travail porte sur plusieurs volets et niveaux d’intervention durant la prochaine étape. La démarche de l’autorité dirigée par M. Mohamed Chorfi portera sur l’organisation, la supervision, le contrôle et le suivi du scrutin sur tous les plans. Un énorme travail et un vrai challenge pour une institution nouvellement créée et qui a déjà fait ses preuves sur le terrain. A l’heure actuelle, tous les efforts sont déployés pour la réussite du scrutin et permettre l’élection librement et démocratiquement d’un nouveau président de la République dans la transparence totale et une régularité irréprochable. Tel est le défi et challenge qui s’impose aux membres de cette autorité pour transformer le scrutin du 12 décembre en modèle et exemple en matière de transparence, régularité, liberté et d’esprit démocratique.

Sur le plan pratique, les préparatifs avancent avec un rythme soutenu pour être fin prêt le 12 décembre prochain, journée forte et intense en activités et événements. Tout est à présent concentré sur cette phase décisive tant sur le plan matériel, logistique qu’humain à travers le territoire national. D’importants moyens sont mobilisés et engagés pour permettre aux citoyens de s’acquitter de leur devoir électoral en élisant un chef de l’Etat qui aura tous les pouvoirs pour engager les réformes. A une semaine de la clôture de la campagne électorale, les regards sont braqués sur la programmation du débat télévisé entre les cinq candidats. Prévu et annoncé par l’autorité depuis le depuis quelques semaines, ce face à face entre les postulants focalise fortement l’attention des médias et des citoyens. Cette opération médiatique est un test pour les candidats pour tenter de convaincre, séduire et attirer plus de partisans avant le verdict des urnes le 12 décembre prochain. C’est aussi un vrai baromètre pour juger de l’audience des candidats dont les activités sont plus concentrées sur les meetings et sorties de proximité que sur le volet proprement médiatique. L’organisation de ce débat à la fois électoral, politique et médiatique est en lui-même une expérience inédite à mettre en valeur et perpétuer à l’avenir pour en faire une tradition.

Il est important à mettre en exergue les importantes avancées et les succès enregistrés dans l’organisation de cette élection depuis septembre dernier. Beaucoup de nouveautés introduites, d’importants gages de garanties offerts font que le scrutin du 12 décembre est sur la bonne voie.

M. Oumalek