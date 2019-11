Aïn Defla : Marche de soutien aux élections

Des agriculteurs ont marche jeudi à Ain Defla en guise de soutien à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, rejetant avec véhémence toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays sous quelque prétexte que ce soit, a-t-on constate.

Drapés de l'emblème national et entonnant des slogans patriotiques, ces agriculteurs auxquels se sont joints des citoyens et des représentants du mouvement associatif, ont battu le pavé à partir de la salle omnisports Abdelkader-Hamdoud, terminant leur marche au niveau de la Place des Martyrs du centre-ville. Ils ont, à l’unisson, mis en évidence l'importance des prochaines élections présidentielles, soutenant qu’elles constituent la solution idoine pour sortir de la crise dans laquelle se débat le pays. Tout en scandant à gorges déployées «Djeich-chaâb, khawa khawa» (Armée et peuple sont frères), ils n'ont pas manqué, à l'occasion, de rendre un vibrant hommage a l'institution militaire, rappelant que c'est l’ANP qui est garante de l’unité et de la stabilité du pays. Intervenant à l’occasion, le président de la Chambre d’Agriculture de Aïn Defla, Hadj Djaâlali, a appelé la population de Aïn Defla à «investir» les bureaux de vote le 12 décembre prochain afin de donner sa voix au candidat qu'elle juge le plus à même de diriger le pays dans cette conjoncture particulièrement difficile.

Il a, par ailleurs, salué l'Armée pour les efforts déployés en matière de défense des frontières du pays et de préservation de la quiétude des citoyens, fustigeant toutes les tentatives appelant à l'ingérence dans les affaires internes du pays. «Il y a des jeunes (des militaires appelés, Ndlr) qui n'ont pas vu leur famille depuis plus de six mois car menant une noble mission de défense du pays et ceci est révélateur du degré de sacrifices dont sont imbus nos militaires et c'est, entres autres, l'une des raisons qui ne peut que nous inciter à saluer le travail accompli par l'institution militaire», a-t-il dit en substance.