Outre l’organisation des élections, l’Autorité nationale indépendante des élections a pour mission, la mise en place de mécanismes et structures permettant au peuple algérien «d’avancer» dans l’action démocratique et électorale.

C’est dans cette optique qu’a été décidé la création d’un observatoire pour développer la performance électorale et renforcer la démocratie, qui sera supervisé par des membres de l'autorité, selon le président de l'ANIE, cité par l’APS, lors d’une journée de formation et d'orientation organisée, à Alger, au profit des délégués communaux et de wilayas de l'Autorité nationale indépendante des élections.

La gestion de ce projet est confiée à Amara Moussa qui a déclaré à cette occasion que ce pôle va permettre la création d’un espace « interactif » qui « développera » la performance électorale et démocratique à l'intérieur du pays et le dialogue à l'étranger et veiller à présenter des études et des recherches au service de l'acte électoral de façon à répondre aux aspirations du peuple et s'adapter aux tendances mondiales sur la base de la « responsabilité », de la « justice » et du « respect de l'autre ». Mohamed Charfi a mis à profit cette opportunité pour rappeler que la principale responsabilité qui incombe à l'ANIE est de conduire l'Algérie à bon port et saluer par la même occasion le peuple algérien pour son extraordinaire innovation politique. «Ceci a permis de créer l'ANIE dont la mission première est de donner la possibilité aux citoyens de choisir librement leur président», a relevé le président de l’Autorité nationale indépendante des élections. Ce dernier a souligné également l'importance de la formation à distance au profit de l'ensemble des intervenants dans le processus électoral en vue «d’éviter» toute entrave ou obstacle le jour du scrutin et révélé que ce type de formation par vidéoconférence sera destiné prochainement aux délégués de l'autorité à l'étranger.

L’ANIE n’a reçu à présent aucune plainte

Sur un autre registre, le chargé de communication de l'ANIE assure que l'autorité n'a reçu «à ce jour» aucune plainte émanant de l’un des cinq candidats en lice pour les présidentielle du 12 décembre prochain et qualifié de «normal» l'échange de propos entre Benflis, Bengrina, Tebboune, Mihoubi et Belaid. «Chacun d'entre-eux a sa propre méthode pour défendre son programme», a fait remarquer M. Ali Draâ qui rappelle à l’occasion à tout un chacun à faire preuve de «retenue» et de «calme» et à éviter les déclarations pouvant nous pousser vers des méandres aux issues incertaines.

Au sujet de l'incident survenu, mercredi, dans la wilaya de Bouira, lors d'un meeting animé par le candidat Ali Benflis, la même source a fait part, lors d’une déclaration accordée à l’AP, du «rejet catégorique» de l’ANIE de l'usage de la violence pour exprimer les vues et les positions lors de la campagne électorale. «Nous déplorons fortement ce qui s'est produit, mercredi dernier, dans la wilaya de Bouira», a-t-il regretté en rappelant que l'autorité a appelé, depuis le début de la campagne électorale, toutes les parties, qu'elles soient en faveur des élections ou contre, à faire preuve de calme durant les activités politiques. Et d’enchaîner : «Toute revendication ou protestation doit être exprimée de manière pacifique sans recourir à l'usage de la violence qui engendre la violence, chose qui est totalement inadmissible, inacceptable et surtout condamnable par la loi». M. Draâ a soutenu à la fin que les problèmes «ne se règlent pas par la violence mais plutôt par le dialogue, la tolérance et le consentement, quels que soit la divergence des programmes, des points de vues et des positions des uns et des autres».

72 journalistes étrangers représentant 38 médias accrédités

L’élection présidentielle du 12 décembre ne semble pas laisser indifférents les médias étrangers dont l’intérêt est traduit par l’accréditation à ce jour, en vue de la couverture médiatique de ce rendez-vous «crucial» pour l’avenir du pays, de 72 journalistes issus de 12 nationalités différentes, révèle un communiqué de presse de l’Autorité nationale indépendante des élections, qui précise que ces journalistes exercent pour le compte de 38 médias. «Dans le cadre des prérogatives qui lui sont dévolues en vertu des dispositions de la loi organique 19-07 du 14 septembre 2019, notamment son article 49, l’ANIE a accrédité, à la date du 27 novembre, 72 journalistes de 12 nationalités différentes, exerçant pour le compte de 38 médias arabes, africains, européens, asiatiques et américains, appelés à couvrir les élections présidentielles du 12 décembre», a indiqué le document, relayé par l’APS.

L'Autorité de Charfi a assuré qu'elle continuera à recevoir les demandes d'accréditation introduites par les médias étrangers jusqu'au 2 décembre 2019, dernier délai pour le dépôt de ces demandes au niveau des Représentations diplomatiques et consulaires algériennes.

Salima Ettouahria