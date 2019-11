M. Gaïd Salah en visite de travail au Commandement des Forces Aériennes : « L’élection présidentielle se déroulera dans une atmosphère empreinte de démocratie réelle »

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP, a affirmé, hier, que l’Algérie, libre et souveraine dans ses décisions, n’accepte aucune ingérence ou diktat, et ne se soumet à aucune tractation de la part de quiconque, et que ce peuple vaillant déjouera les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses desseins, fait recours à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veulent pas le bien de l’Algérie et de son peuple».

Le général de corps d’Armée accompagné du général-major, Hamid Boumaïza, commandant des Forces aériennes, a effectué une visite au siège du Commandement des Forces aériennes. Il a observé un moment de recueillement sur l’âme du chahid Amirouche Aït Hamouda dont le nom est porté par le siège du Commandement des Forces aériennes, où il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative du chahid, et récité la Fatiha sur son âme pure et sur celles de nos valeureux chouhada.

Ensuite, le général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments du Commandement des Forces aériennes où il a prononcé, et dans laquelle il a valorisé une nouvelle fois toutes les positions sincères exprimées avec dévouement, spontanéité et conviction par les citoyens à travers tout le pays, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, envers l’Armée nationale populaire et son Haut commandement, ainsi que leur détermination à participer massivement aux élections présidentielles du 12 décembre 2019.

Dans une allocution d’orientation suivie via visioconférence par l’ensemble des personnels des Forces aériennes à travers les six Régions militaires, le général du Corps d’Armée, a souligné qu’en effet «l’Armée nationale populaire protectrice de l’Algérie saura toujours évaluer, analyser et anticiper les défis rencontrés. Elle saura également s’y préparer de manière appropriée, pour être, en tout temps, prête à faire face à quiconque tenterait de cibler notre patrie.

«Le peuple algérien qui a réussi à faire sortir le pays des différentes épreuves et obstacles, est capable aujourd’hui de déjouer les plans de la bande et de ses relais. Il sait parfaitement comment surmonter la situation actuelle, avec sagesse et lucidité, et mener l’Algérie à bon port et vers une nouvelle phase radieuse. Il sera le seul à en tracer les repères prometteurs, grâce à sa détermination et à l’engagement de son armée à préserver l’Algérie libre, indépendante et souveraine dans ses décisions, n’acceptant aucune ingérence ou diktat et ne se soumettant à aucune tractation de la part de quiconque et je dis bien de la part de quiconque. Ce peuple vaillant déjouera les tentatives de cette bande qui, après avoir échoué dans tous ses desseins, fait recours à des parties extérieures, notamment celles connues pour leur profonde haine historique et qui ne veut pas le bien de l’Algérie et de son peuple. Ce peuple qui a crié haut et fort qu’il n’a pas besoin de leçons quelle que soit leur origine, sait parfaitement comment répondre au moment opportun à ces porte-voix qui tentent en vain de s’immiscer dans ses affaires et d’entraver le processus du passage de l’Algérie à une nouvelle ère, où elle tracera sa voie avec constance vers le progrès et la prospérité, dans la sérénité et la quiétude».

«Je voudrais en cette occasion, faire mention des positions sincères exprimées avec dévouement, spontanéité et conviction par les citoyens à travers tout le pays, hommes, femmes, jeunes et personnes âgées, envers l’Armée nationale populaire et son Haut Commandement, ainsi que leur détermination à participer en force aux élections présidentielles du 12 décembre 2019.

C’est là une preuve de l’authenticité de ce peuple exceptionnel qui a toujours su comment surmonter les difficultés et les obstacles et en sortir triomphant. Aussi, autant nous sommes fiers de la place importante qu'occupe notre armée dans les cœurs des Algériens, autant notre détermination s’accroît et se renforce pour aller de l’avant en compagnie du peuple algérien, et atteindre ensemble notre objectif, qui est également l’objectif escompté par nos vaillants chouhada, à savoir l’édification d’un Etat algérien, fort, soudé et prospère.

Il nous appartient de rappeler, notamment au moment où nous célébrons encore le 65e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er Novembre, que les vaillants chouhada ont sacrifié de plein gré ce qu’ils avaient de plus cher, à savoir leur jeunesse, pour l’Algérie, et pour recouvrer sa liberté et son indépendance, en dépit de la machine de guerre cruelle et des manœuvres fallacieuses du colonisateur français tyrannique, lesquelles ont été vouées à l’échec grâce à l’adhésion du peuple algérien à l’Armée de libération nationale et sa position héroïque en faveur du processus de la glorieuse Révolution de libération».

«Cette position courageuse et historique a été celle de tous les Algériens valeureux durant la glorieuse Révolution de libération. En effet, à l’exception des traîtres qui ont vendu leur conscience au colonialisme tyrannique, la position prise par le peuple algérien à l’époque à travers tout le pays, fut une position mémorable et irréprochable, que nul ne peut nier.

Le peuple, qui était solidaire et uni lors de la Révolution de libération, a pu mettre en échec, en compagnie de l’Armée de libération nationale, tous les complots et faire taire la propagande colonialiste, permettant ainsi d’éradiquer le colonialisme et de libérer l’Algérie.

Ce même peuple qui a réussi à surmonter les épreuves, saura, avec l’aide d’Allah, mener son pays, aux côtés de son armée, vers un futur où se concordent la vision et l’objectif, des valeureux hommes d’hier et d’aujourd’hui, voire de ceux de demain, génération après génération.

Les signes de ce futur prometteur se profilent à l’horizon. La bonne intention et le souci nous animent, avec détermination et dévouement, pour réunir toutes les garanties tangibles, permettant de préserver le choix des Algériens lorsqu’ils auront à exprimer leurs voix lors des prochaines élections présidentielles. Ce sont là des garanties manifestes à travers lesquelles nous tenons à ce que le citoyen algérien ait le sentiment que sa voix atteindra la destination qu’il lui a voulu. Désormais, la responsabilité incombe au peuple souverain.

Il est aujourd’hui, à la lumière de ces garanties électorales, le premier et l’unique responsable de ses choix.

Aussi, le peuple algérien, toutes catégories confondues, jeunes, femmes, hommes et étudiants, sont appelés à se tenir aux côtés de leur pays en ces circonstances particulières et à déjouer les desseins de la bande et de ses relais, par une participation massive, forte et avec conviction aux prochaines élections présidentielles, qui se dérouleront dans une atmosphère empreinte de démocratie réelle et faire ainsi, de ce rendez-vous historique une réussite, qui constituera un nouveau départ sur la voie de l’édification du nouvel Etat algérien.

Ceci ne peut se réaliser qu’à travers la participation à cette importante échéance nationale, en choisissant, parmi les cinq candidats, l’homme le plus apte à diriger l’Algérie et son peuple, qui possède la compétence qui lui permet de hisser l’Algérie vers le développement et le progrès dans tous les domaines».

«Lorsque le peuple algérien, authentique et digne, s’exprimera lorsde ces élections présidentielles, avec franchise et justesse, il doit savoir que l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale et son Commandement novembriste, l’accompagneront toujours et adhèreront à ses choix. Le Haut commandement qui connait parfaitement le sens de l’engagement et le devoir de le respecter, s’est engagé devant Allah, la patrie et l’histoire, d’accompagner le peuple algérien jusqu’à ce qu’il dépasse cette phase sensible qu’il traverse. Nous considérons que les prochaines élections présidentielles sont la porte pour accéder à des horizons prometteurs augurant d’autres réalisations nationales et permettant aux Algériens la poursuite du processus d’édification nationale escomptée. Cette édification nécessaire et attendue, est celle où l’on respecte, à chaque étape parcourue, le précieux legs des chouhada.

Par ce legs, j’entends la préservation de l’Algérie, qui est le legs que les chouhada ont laissé à leurs enfants, génération après génération. Nous sommes pleinement conscients de la haute valeur du legs et de la considération vouée par le peuple algérien à ce legs et à toute personne dévouée et fidèle. Il est évident que les épreuves et les adversités qui touchent les nations, constituent le test réel pour tout patriotique dévoué, sincère et fidèle».

A l’issue de la rencontre, le général de Corps d’Armée a écouté les interventions et les préoccupations des cadres et les personnels des Forces aériennes. Ensuite, il a présidé une réunion regroupant l’Etat-major et les cadres du Commandement des Forces aériennes, à travers laquelle le général-major Hamid Boumaïza, commandant des Forces aériennes a présenté un exposé global portant sur les différents domaines d’activités ayant trait à l’état d’avancement du plan de développement de ces Forces.