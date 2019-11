Création de quatre wilayas déléguées à Sidi Bel-Abbès : Renforcement de la décentralisation

Quatre wilaya déléguées seront créées à Sidi Bel-Abbès, à la suite des décisions du Conseil des ministres. Il s’agit de Ras El- Ma,Telagh, Sfisef et Ben Badis, qui acquerront un nouveau statut pour bénéficier de moyens et d’équipements à même d’accompagner leur mutation. Une véritable bouffée d’oxygène pour cette wilaya longtemps caractérisée par le déséquilibre de ses zones pour subir cette contrainte majeure freinant son élan. Et les responsables et élus locaux furent souvent confrontés à cette situation, recourant au budget de la wilaya pour répondre tant bien que mal aux attentes et besoins des populations. Joie et satisfaction se dégageaient hier sur les visages de ces citoyens de l’Algérie profonde, enfin rassurés par une telle disposition de nature à donner un nouvel essor socio-économique à ces zones dont la vocation est agricole ou agro-pastorale. S’il est vrai que des investissements colossaux ont été consentis dans ces circonscriptions et leurs communes pour améliorer les conditions de vie et développer une infrastructure de base, à l’image de ligne de chemin de fer transitant par Telagh et Ras El-Ma vers le grand Sud, il n’en demeure pas moins que le déficit financier et le sous-encadrement sont patents et démobilisent les plus volontaires. Une situation qui a encouragé l’exode rural et encombré le chef-lieu désormais saturé. Une nouvelle donne apparaît pour ces régions aux grands atouts économiques pour prendre en charge leurs préoccupations. En effet, Ras El-Ma, daïra stratégique par l’implantation d’imposantes institutions militaires, se distingue entre autres par l’existence de vastes terres agricoles et steppiques autorisant la promotion de l’activité pastorale et de la production laitière, ainsi que les arbres fruitiers, particulièrement le pistachier et l’amandier, et des activités annexes, telles que l’apiculture. Autant de potentialités que renferme cette circonscription pour générer des richesses et créer des emplois. Le cas d’Elath est relativement similaire, avec en plus l’existence d’un grand massif forestier pour le développement de l’industrie du bois et la diversification des activités agricoles. Pour Ben-Badis, sur l’axe Sidi Bel-Abbès - Tlemcen, la fertilité de la terre pourrait favoriser une industrie agro-alimentaire. Enfin, pour ce qui est de Sfisef, où l’on cultivait autrefois la betterave pour sa transformation en sucre, la zone des Ouled Slimane renferme également de grandes capacités dans les domaines de l’agriculture et du tourisme, au vu de ses paysages panoramiques. La proximité de Bouhanifia ne peut que soulager sa population qui connaît une certaine précarité. Tant attendue et revendiquée par les élus locaux, cette décision d’ériger ces circonscriptions en wilayas déléguées a ravivé les sentiments d’espoir et d’espérance au sein des populations tenues à leur tour de s’investir pleinement dans le processus pour la réussite de la reconversion et un véritable décollage socio-économique.

A. Bellaha