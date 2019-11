Sétif, Oran et Bordj Badji Mokhtar : Arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté, le 26 novembre à Sétif (5e Région militaire), Oran (2e Région militaire) et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 4 éléments de soutien aux groupes terroristes. Un autre détachement de l'ANP "a démantelé, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services de la Sûreté nationale à Chlef (1re Région militaire), un réseau criminel composé de 4 individus, dont un terroriste repenti, et a saisi un pistolet automatique, un fusil de chasse, une bombe artisanale et des armes blanches. Dans le même contexte, des Garde-frontières ont saisi, près des frontières à Tlemcen (2e Région militaire), 40 kilos de kif traité, 5.700 comprimés psychotropes et 100 g de cocaïne, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à El-Oued (4e Région militaire), un individu en possession de 1.002 unités de boissons.

Par ailleurs, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 4 individus et saisi 8 groupes électrogènes et 3 camions chargés de 27,6 tonnes de denrées alimentaires, alors que 31 immigrants clandestins ont été interceptés à Tamanrasset.