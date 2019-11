Métro et tramway d’Alger : Lancement de projets d’extension

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda a annoncé, hier, le lancement des projets d'extension du métro et du tramway d'Alger, avant la fin de l'année, et ce après la levée du gel par le Gouvernement. Supervisant les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya, il a indiqué que le Gouvernement avait donné son accord concernant la levée du gel des projets importants à la capitale, en tête desquels l'extension du métro et du tramway d'Alger", dont les travaux débuteront "avant la fin de l'année ". Les travaux d'extension de la ligne Bab El Oued-Chevalley (9,5 km) seront confiés à l'entreprise publique Cosider", a-t-il dit. Le deuxième projet est celui du tramway avec l’extension de la ligne Dergana (Bordj El Kiffan) et Heraoua jusqu'à Ain Taya et Bordj El Bahri. Par ailleurs, le wali a fait état de nombre de projets importants financés par la wilaya, notamment le dédoublement de trois axes routiers de plus de 25 km de la région Est, outre la radiale de Oued Ouchayeh (100 m linéaire). Il a également évoqué le projet de l'entrée des Annassers qui, a-t-il dit, "constituera un axe supplémentaire au cœur d'Alger" reliant Kouba et Birkhadem jusqu'à la rocade sud près de oued Mazafran via la RN1 sur un linéaire de 19 km.