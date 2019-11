Tizi Ouzou : Sorties de proximité

La campagne électorale peine à connaître son véritable lancement à Tizi Ouzou, où les représentants des cinq candidats sont absents.

Devant cette situation, ils ont limité leurs apparitions publiques, mais effectuent des sorties de proximité à l'effet de convaincre des citoyens d'aller voter le 12 décembre prochain. Selon le député Tayeb Mokadem, coordinateur du RND, la campagne en faveur du candidat du parti se poursuit timidement et prudemment.

Des sorties de proximité ont été effectuées à travers une dizaine de daïras par des militants pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la prochaine élection, a indiqué le coordinateur, non sans reconnaître que les conditions ne sont nullement favorables pour une campagne intense.

Jusqu'à hier, il n'a été organisé à Tizi Ouzou aucun meeting des candidats et les affiches sont absentes, a-t-on constaté.

