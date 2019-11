Bureau de l’ANIE à Oran : Aucune plainte

Depuis le lancement de la campagne électorale à ce jour, aucun incident n'a été signalé et aucune plainte n'a été enregistrée par le bureau de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), a-t-on appris hier, auprès de M. Mohamed Belaoune, membre de cette instance.

Au total, 26 activités dans le cadre de cette campagne (meeting, réunions, actions sportive et culturelle) ont été recensées à travers la wilaya depuis le 17 novembre, ajoute la même source. «Le programme des activités des candidats a été arrêté deux jours avant le lancement de la campagne, en présence de leurs représentants qui ont assisté à un tirage au sort.

À l'instant où je vous parle, nous n'avons reçu aucune plainte ni des candidats ni des citoyens qui, eux aussi, ont le droit de déposer plainte. Pour le moment, l'opération se déroule dans de bonnes conditions dans la wilaya d'Oran. Nous avons même relevé un respect mutuel entre les représentants des différents candidats», a assuré notre interlocuteur.

Concernant le dispositif humain du scrutin, M. Belaoune avance le chiffre de 17.000 encadreurs, 36 délégués communaux et 14 membres de wilaya de l'ANIE. Pour ce qui est du volet logistique, le responsable affirme que l'opération des préparatifs est à 90% achevée. Ainsi, on note 285 centres de vote et 2.427 bureaux de vote. «La liste des surveillants délégués par les candidats est communiquée au fur et à mesure», a-t-il ajouté. On saura par ailleurs que les chiffres de la révision finale des listes électorales, arrêtés le 9 octobre, font état de 1.053.564 inscrits et 28.529 nouveaux listés.

Amel Saher