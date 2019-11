Constantine : Les réseaux sociaux animent le débat

Bien qu'actuellement circonscrite au niveau des permanences des candidats, la ferveur électorale commence à s'emparer des citoyens de la capitale de l'Est, comme en témoignent les discussions — parfois houleuses — sur la place publique, entre ceux en faveur d'une participation en masse au scrutin du 12 décembre, et ceux pour lesquels les conditions d'une élection présidentielle ne sont pas encore remplies. Signe des temps, ce débat s'est également transposé sur les réseaux sociaux, de plus en plus investis par les Constantinois, pour évoquer le rendez-vous en question, mais aussi des préoccupations plus terre à terre, en ce sens qu'elles concernent le développement local et la situation de leurs communes, voire de leurs cités. C'est l'espace bleu qui vient en tête des plateformes d'échange et de débats, à travers la prolifération des pages appelant à une grande mobilisation lors de l'élection, dans la mesure où la difficile conjoncture économique que traverse l'Algérie, associée à la crise multidimensionnelle qui perdure depuis février dernier, impose de renouer avec la légitimité constitutionnelle, afin de ne pas compliquer davantage la situation. Pour cela, le candidat choisi pour diriger le pays devra, en plus d'être éthiquement et moralement irréprochable, mettre de côté tout calcul politicien et faire primer l'intérêt général de la nation. Parallèlement, les pages se revendiquant du Hirak et appelant au boycott des urnes connaissent aussi une augmentation exponentielle, et les commentaires des uns et des autres donnent une image assez fidèle du débat régnant actuellement parmi des citoyens déterminés à user de leur droit à la parole. En attendant le jour de l'élection, les utilisateurs des réseaux sociaux espèrent que leurs souhaits, tout «virtuels» qu'ils sont, connaissent une concrétisation prochaine qu'ils considèrent, chacun selon ses convictions, salutaire pour l'avenir du pays. I. B.