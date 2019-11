Abdelaziz Belaïd à Laghouat : « Le 12 décembre sera la deuxième indépendance »

De notre envoyé spécial : Mohamed Mendaci

«Le 12 décembre sera une date particulière qui représentera la 2e indépendance de notre pays qui a souffert de la bande de malfrats et le début d’une nouvelle République axée sur de nouvelles idées, une nouvelle gestion mais aussi une nouvelle restructuration», a lancé Abdelaziz Belaïd, du parti Front Al Moustakbel.

Hier, à Laghouat, il soulignera que le 12 décembre désignera le destin de l’Algérie, précisant qu’il n’était plus question de laisser le pays demeurer dans un «tunnel géré par d’autres personnes dont le seul souci est l’intérêt individuel», insistera M. Belaïd.

Il dénonce l’ingérence du Parlement européen, particulièrement les députés français, dans les affaires internes du pays. «Pourquoi les pays occidentaux ne demandent pas des comptes à la France concernant les droits de l’homme lorsqu’on voit que les manifestations des gilets jaunes tournent au drame en dénombrant des morts et des blessés», a-t-il précisé.

Il critique le nouveau découpage administratif, précisant qu’au lieu de créer de nouvelles wilayas au Sud, «il aurait été judicieux d’effectuer un découpage réel à travers la création de nouvelles communes qui seront au service du citoyen et traiter sérieusement leurs préoccupations», a-t-il lancé. Il préconisera également la concrétisation de la politique de la décentralisation.

M. Belaïd a déclaré que l’essentiel de son programme est basé sur le développement de la ressource humaine. «Le socle de la politique de notre parti est la liberté de l’individu qui lui permettra d’être au service de son pays et de travailler dans l’objectif de le moderniser pour rejoindre la sphère des pays développés», dira-t-il.

Il ajoute que les aides octroyées aux agriculteurs n’ont pas été équitables puisque des entrepreneurs se sont vu offrir des hectares de terre en plus des milliards en crédits bancaires alors que les véritables agriculteurs ont été abandonnés et marginalisés.

Pour M. Belaïd, l’économie ne doit pas être construite uniquement sur l’exportation des hydrocarbures mais il est indispensable d’exploiter toutes les richesses et songer à multiplier les coopératives de jeunes.

«Les grandes nations sont édifiées par de grands hommes et c’est pour cela qu’il faut choisir la bonne personne pour faire sortir le pays de la crise. Si je suis élu, je vais honorer le peuple car je suis au service de l’Algérie», a lancé le candidat. Il a apporté son soutien à l’ANP pour tout le travail «colossal» qu’elle effectue pour protéger les frontières.

M. M.