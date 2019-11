Abdelkader Bengrina à Médéa : « Promouvoir la réconciliation nationale »

De notre envoyé spécial : Tahar Kaïdi

La capitale du Titteri a constitué l’une des étapes de la tournée de la campagne électorale du candidat Abdelkader Bengrina, dans sa course à la présidentielle du 12 décembre.

Dans la commune d’Omaria (40 km du chef-lieu de wilaya), le candidat s’est offert un bain de foule où des dizaines de sympathisants et militants du parti Mouvement El Bina l’attendaient, mais également des perturbateurs appelant à un report de l'élection.

Néanmoins, les éléments de la sûreté nationale lui ont permis de se frayer un chemin parmi la foule, où certains opposants à l'organisation de l'élection lui ont exprimé, dans le calme et pacifiquement, le fait qu’il était considéré persona non grata dans leur région, ce qui n’a pas rebuté le candidat qui a souri à la foule et essayé de calmer les esprits de ceux qui appelaient à «la libération des détenus d'opinion et à leur tête le moudjahid Lakhdar Bouragaâ, originaire de cette région.

Aussitôt Abdelkader Bengrina a rappelé qu'il était l'un des premiers à plaider pour la libération de tous les détenus, «sauf ceux qui sont impliqués dans des affaires menaçant la déstabilisation et représentant une menace pour la sécurité du pays». Il précisera, également, qu’«il ne compte nullement interférer dans les décisions de justice concernant les détenus ayant menacé par leur malhonnêteté la sécurité et la stabilité du pays», et ce en réponse à un citoyen présent qui lui a posé cette question.

Exaltant les symboles d'une wilaya qui a «été durement frappée par le terrorisme et la crise, et victime d'une politique d'abandon et de laisser-faire», le candidat a réitéré son engagement de favoriser «une distribution équitable des richesses entre les différentes régions du pays». Evoquant l'actualité politique à l'approche du scrutin décisif, Bengrina a menacé de se retirer de la course électorale «en cas de persistance des signes de fraude».

Le candidat Abdelkader Bengrina a tenu à dénoncer, lors du meeting qu’il a animé à l'auberge de la jeunesse Saadi-Abdelkader, le fait que «certains responsables locaux tentent de favoriser l’un des candidats concurrents».

Sans préciser de quel candidat il s'agissait, M. Bengrina a déclaré qu’il adressera une lettre au chef d’état-major de l'Armée, M. Gaïd Salah, «qui s'est engagé à réunir toutes les conditions et à veiller à la transparence du processus électoral». Une lettre où il escompte dénoncer «certains responsables dans les wilayas d’Alger, Chlef, et certaines wilayas promues dernièrement de vouloir saper la transparence des élections».



Un nouveau modèle économique



Allant plus loin, M. Bengrina estime que «le prochain rendez-vous ne sera pas réellement transparent dans de telles conditions». Sur la base de ce constat, il dira que c’est aux citoyens d’être vigilants pour ne pas donner l'occasion aux responsables de la fraude d’interférer dans le déroulement de l'échéance électorale».

Dans cette optique, celui-ci a encore appelé les acteurs politiques à la retenue «Nous sommes cinq candidats concurrents, nous n'accepterons pas un recours à la violence dans la course électorale, car le débat se fait dans le cadre de pratiques démocratiques et la confrontation des idées et des projets», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Bengrina a évoqué son intention de «promouvoir le projet de réconciliation nationale pour restituer les droits sociopolitiques des victimes de la tragédie nationale». Il revendique la paternité de cette expression «tragédie nationale» en affirmant qu'il était l'un des premiers à militer, lorsqu’il était député, membre du Conseil national transitoire, dans les années 1990, pour l'égalité de tous les citoyens et «pour ne pas faire la distinction entre toutes les victimes de la décennie noire, dans le règlement de ce dossier».

M. Bengrina est reparti, aussitôt son discours prononcé, en direction de la ville de Médéa, où il devait organiser une marche citoyenne.

En ce qui concerne ses propositions de sortie de crise, le président du Mouvement El Binaa a préconisé un «nouveau modèle économique» devant être «libre et social» et qui sera adopté après la conclusion d'un pacte socioéconomique issu d'ateliers de dialogue national auxquels prendront part toutes les compétences du pays.

Dans ce contexte, il propose des «mesures d'urgence» et des «mécanismes minutieux» pour régler les dysfonctionnements économiques, tandis qu'à moyen terme (2020-2024), les efforts seront axés sur la définition des orientations et des choix généraux du système socioéconomique sur la base desquels seront lancées des réformes structurelles reposant sur la hiérarchisation des priorités et la dynamisation des énergies matérielles et humaines.

Le programme de M. Bengrina ambitionne, également, de réaliser une économie concurrentielle «productive et diversifiée» ciblant une réduction du taux de chômage à moins de 8% et la réalisation d'une croissance d'une moyenne de 5 à 7% au cours des cinq prochaines années. Enfin, dans l’après-midi, le candidat a regagné le siège de son état-major de campagne à Dely Brahim, où il devait tenir une réunion avec son staff électoral

