Atelier de gestion collaborative du patrimoine éco-culturel de l’Ahaggar : élargir les parcs nationaux avec une meilleure gestion

Afin de mieux renforcer les capacités nationales en matière de gestion durable des ressources naturelles en y associant la société civile, en intégrant la lutte contre la pauvreté, l’utilisation durable de la biodiversité et la gestion durable de l’utilisation des terres, ainsi que le renforcement des capacités nationales de lutte contre la dégradation des terres et la désertification, un atelier de gestion collaborative du patrimoine éco-culturel de l’Ahaggar a été organisé, hier à Tamanrasset, en présence du wali, de la représentante du PNUD en Algérie, du représentant du ministère de la culture, du directeur du projet, des autorités locales et professionnels du domaine.

L’organisation de cet atelier rentre dans le cadre du projet des parcs culturels algériens (ppca), qui est un projet de coopération internationale entre le gouvernement algérien et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). Ce dernier se fixe l’objectif de permettre au système national élargi des parcs culturels d’assurer la gestion des écosystèmes et des ressources de la biodiversité de manière systématisée, inclusive et efficace. Le PPCA est coordonné par le ministère des Affaires étrangères, exécuté par le programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) et mis en œuvre par le ministère de la Culture. Le financement du projet est estimé à 26 millions d’USD, dont la contribution de la partie algérienne est en nature et celle du PNUD et FEM se fait en espèces.



« Des avancées remarquables. »



Lors de son intervention à l’ouverture de cet atelier, le directeur national du projet des parcs culturels, monsieur Saleh Amokrane, a déclaré que le déploiement des activités du projet sur de nouveaux sites pilotes a enregistré «des avancées remarquables», notamment pour les deux sites Immidir (localité de Ain Amguel) et Serkout (localité de Tazrouk), pour lesquels des travaux préliminaires ont été menés visant l’élaboration des profils écoculturels avec identification des potentialités patrimoniales naturelles et culturelles et les menaces éventuelles qui pèsent sur celles-ci. «L’exploration faite par le projet dans ces deux sites montre des résultats inédits témoignant de l’intérêt d’une protection réfléchie», a-t-il affirmé, en précisant, toutefois, que la consolidation de l’appui du projet au renforcement de la gestion des parcs culturels se concrétise par l’élaboration de deux outils, à savoir un schéma d’orientation stratégique et un avant-projet de texte portant sur le plan général d’aménagement des parcs culturels, qui a vu la mobilisation d’une équipe d’experts pluridisciplinaire et une approche consultative avec les différents partenaires sectoriels. Dans ce même ordre d’idée, M. Amokrane a évoqué que cet atelier de gestion collaborative écoculturel du patrimoine est le résultat de l’élaboration du plan de gestion du parc culturel de l’ahaggar, qui a été engagé par le projet à travers le lancement d’une expertise pluridisciplinaire, dont l’objectif est la signature des nouveaux accords de gestion collaborative de ressources pour les sites prioritaires du parc culturel de l’Ahaggar, la présentation des résultats des travaux préliminaires sur l’élaboration des profils écoculturels des deux sites, en l’occurrence Immidir et Serkout ainsi que la finalisation de la mise en œuvre des opérations-pilotes d’écodéveloppement.



Signature de nouveaux accords de gestion collaborative de ressources pour les sites prioritaires du Parc culturel de l’ahaggar



Pour ce qui est des activités à réaliser, le même responsable a fait savoir que les «nouveaux accords de gestion collaborative de ressources pour les sites prioritaires du parc culturel de l’ahaggar sont signés et que les résultats des travaux préliminaires sur l’élaboration des profils écoculturels des deux sites sont présentés et connus du public, notamment la mise en œuvre des opérations-pilotes d’écodéveloppement», a-t-il précisé.

Ainsi, le projet de la conservation de la biodiversité d’intérêt mondial et l’utilisation durable des services éco-systémiques dans les parcs culturels en Algérie intervient essentiellement dans les sites pilotes des deux parcs culturels de l’Ahaggar et du tassili N’ajjer.

Après cinq années de déploiement de ses activités, le projet est en consolidation de ses acquis et des apports techniques et méthodologiques aux parcs culturels.

Trois dynamiques sont alors lancées, à savoir : le renouvellement des démarches techniques et méthodologiques initiées dans les sites pilotes, le déploiement des activités du projet sur les sites pilotes restants et la consolidation de l’appui du projet au renforcement de la gestion des parcs culturels.



Élaboration de nouveaux accords de gestion pour la période 2019-2022



L’une des démarches à renouveler concerne la gestion collaborative de ressources dont les accords de gestion signés entre les partenaires locaux sont arrivés à échéance en 2018. Le processus consultatif engagé avec les partenaires lors des rencontres tenues au siège du parc culturel du 20 au 27 septembre en faveur de ce renouvellement a abouti à l’élaboration de nouveaux accords de gestion pour la période 2019-2022. Outre les accords de gestion, la démarche comporte également l’identification d’un programme d’écodéveloppement et la réalisation par le projet de certaines opérations à titre pilote au profit des populations locales des sites prioritaires.

Elles visent à renforcer l’implication active de ces populations qui conditionne la réussite de toutes les démarches méthodologiques initiées, notamment le recourt du projet à la mise en place d’un réseau de facilitateurs au plus près des populations qui a été d’une utilité remarquable pour véhiculer les impératifs de gestion et protection des patrimoines envers ces populations.

Le même responsable a mis l’accent sur l’importance accordée aux concertations tenues avec la population locale, en précisant que des discussions directes sont aussi tenues périodiquement avec la population locale dans le but de renforcer leur implication dans les activités du projet, mais aussi pour permettre l’avancement du projet selon le principe «d’apprentissage par l’action».

Entre autres, et dans le même sillage, M. Amokrane a évoqué l’approche collaborative qui a été appliquée pour certaines thématiques eu égard à leur importance pour le territoire du parc culturel.

«ces collaborations ont été enregistrées dans le cadre du tourisme durable pour lequel un accord de gestion et une charte d’engagement éthique sont élaborés de manière participative», a souligné le directeur national du projet des parcs culturels.

Kafia Ait Allouache

ILS ONT DÉCLARÉ

M. Amerzagh Hamoud directeur du parc national de l’Ahaggar :

« Nécessité de préserver le patrimoine éco-culturel »

Le directeur du parc national de l’Ahaggar, M. Amerzagh Hamoud, a insisté sur le fait que «la conservation et la préservation du patrimoine écoculturel de la région est l’une des priorités de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar», précisant qu’un «capital important» a été accordé à ce projet par le biais d’un travail de développement et de sensibilisation permanent qui se fait en collaboration avec les acteurs du parc et les populations locales pour préserver ce lègue patrimonial immatériel et matériel inestimable dont la superficie dépasse les 633.000 km2. «Le parc se caractérise par une richesse et une diversité écoculturelle inestimable qui mérite et nous oblige à procéder à sa préservation et sa sauvegarde», a-t-il indiqué en citant l’exemple des animaux menacés de disparition tels que le mouflon et la panthère et des plantes telles que le pistachier de l’Atlas.

K. A. A.

Madame Blerta Aliko, représentante résidente du PNUD en Algérie :

« Tous les secteurs sont appelés à contribution »

"Pour la première fois, la stratégie nationale reconnait officiellement le système des parcs culturels et la nécessité de la conservation des ressources en biodiversité au sein de ces territoires". c'est le témoignage apporté par la représentante du PNUD en Algérie, madame Blerta Aliko, lors de son intervention, hier, à l'occasion de l'ouverture des travaux de l'atelier de gestion collaborative dans le parc national de l'Ahaggar, à Tamanrasset.

Mme Aliko a, dans ce sillage, rappelé que la stratégie nationale pour la biodiversité est son plan d'action à l'horizon 2030, validé par le gouvernement en mars 2018, et "promet" un partage de responsabilité vis-à-vis des enjeux liés à la biodiversité. "Tous les secteurs sont appelés à contribuer et à opérer dans le sens de cette stratégie, notamment à développer leur plan d'action sectoriel", a telle précisé, en témoignant que le ministère de la Culture a contribué à la définition de cette politique nationale dans le pays, en y apportant une contribution significative.

"La participation des capacités et compétences nationales qui se trouvent au sein de l'unité du projet est devenue incontournable lorsqu'on parle de préservation du patrimoine écoculturel au niveau national", a-t-elle encore affirmé, en ajoutant, toutefois, que cela "démontre l'importance de ces parcs culturels et de leur patrimoine".

Par ailleurs, et pour ce qui est des pressions exercées sur les fonctions de l'écosystème dans les parcs culturels dont celui de l'Ahaggar, elle a fait savoir que le projet a permis de les "réduire".

D’après elle, les accords de gestion collaborative signés dans ce cadre pour les sites prioritaires constituent "un mécanisme innovant et une plateforme pluri-acteurs" qui sera en mesure de drainer les financements des différents secteurs autour du programme d'écodeveloppement pilote identifié par les populations locales selon leurs besoins.

"Cette approche intégrée au sein d'un même territoire apportera, sans aucun doute, des résultats probants, à condition d'être menée de manière concertée entre les différents acteurs et en étroite collaboration avec la population locale", a-t-elle indiqué.

K. A. A.

M. Bouteldja, représentant du ministère de la Culture :

« Des résultats approuvés à l’échelle nationale et internationale »

Le représentant du ministère de la culture, monsieur Bouteldja, a affirmé que la concrétisation de ce projet a donné des résultats «très positifs, approuvés à l’échelle nationale et internationale». Parmi ces résultats, il a cité les accords relatifs à la diversité biologique et écoculturelle, contenant l’importance de gestion participative du projet et son rôle «actif» dans le développement durable des sites importants du parc.

Il a, entre autres, témoigné du grand travail qui a été réalisé par les professionnels du domaine et qui a abouti à la signature de nouveaux accords après celui conclut en 2018.

Soulignant que le ministère de tutelle se concentre dans ses actions sur «la concrétisation et la mise en œuvre de ces accords».

K. A. A.