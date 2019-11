Confrontation télévisée : Les candidats se disent disponibles

Les candidats à la présidentielle du 12 décembre ont accueilli favorablement la proposition de la tenue par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) d’un débat télévisé devant l'opinion publique nationale et internationale.

Ils ont, en effet, adressé un écrit au président de l'ANIE l’informant de leur disponibilité pour l’organisation de cette rencontre sous la supervision de l’ANIE, que préside M. Charfi, et la sollicitant par la même de fixer la date de ce débat en cette période de campagne électorale.

De l’avis des représentants des cinq prétendants au poste du président de la République, une telle initiative ne sera que d’un impact positif, dans la mesure où elle permettra d’éclairer les citoyens sur le programme électoral de chacun d’eux, mais aussi sur les enjeux de scrutin qualifié de déterminant pour l’avenir du pays. Il ne fait aucun doute en effet qu’une telle confrontation télévisuelle ne laissera sans doute pas indifférents les téléspectateurs algériens, tant il s’agit là d’une démarche inédite dans les annales des élections.

Outre le fait qu’elle constitue une réelle opportunité de rendre plus explicite leur programme, elle atteste aussi de l’évolution des mœurs politiques suivant le principe de transparence et d’éthique. S’exprimant, à ce propos, Mouloud Hachlaf, directeur de campagne du candidat Ali Benflis, a déclaré que ce dernier s’est dit favorable à un débat télévisé. «Toute initiative qui tend à éclairer le citoyen en toute transparence est la bienvenue», a-t-il indiqué, qualifiant le face-à-face prévu entre les cinq candidats à la fois, «d’initiative très positive», ajoutant : «Pour le moment, notre candidat est occupé à présenter son programme électoral, mais nous attendons la date qui sera fixée par l'ANIE, car c'est la seule habilitée à décider, à ce propos.» En ce qui concerne la campagne électorale d'Ali Benflis, son porte-parole a affirmé que le candidat avait sillonné 18 wilayas. «Il s'était souvent rendu dans deux ou trois wilayas dans la même journée, et qu’il devrait parcourir toutes les wilayas en 21 jours», expliquant que «le candidat n'avait pas rencontré de difficultés durant sa campagne».

Bengrina revendique la paternité de l’initiative



De son côté, Kamal Gouraba, directeur de campagne d’Abdelkader Bengrina, a fait savoir que son candidat était le premier à appeler à ce débat avec ses rivaux, le jour du dépôt de son dossier de candidature auprès de l'Autorité nationale des élections. Selon le même orateur, «cette rencontre télévisée devrait avoir lieu trois jours avant la fin de la campagne électorale. C’est un message positif adressé au citoyen, lui permettant de prendre connaissance des programmes et visions des candidats». Il faut dire enfin que Bengrina a parcouru 12 wilayas depuis le début de la campagne. Le porte-parole et directeur de campagne du candidat Azzedine Mihoubi a déclaré que le SG par intérim du RND a bel et bien reçu une proposition de l'ANIE le jour du dépôt de son dossier, pour participer à un débat télévisé, et il s'était déclaré «prêt» à le faire. Mohamed Faden a révélé avoir écrit à l'autorité, au sujet de l’accord donné par Mihoubi. «Nous nous sommes convenus de la date du 7 décembre, et nous avons adressé un écrit à l’ANIE l’informant de notre disponibilité», a-t-il confié encore. Faden s'attend à ce que son candidat soit le plus «convaincant», car, dit-il, c’est un «bon orateur». Et d’ajouter : «Cette rencontre sera décisive, car elle mettra en lumière le candidat le plus apte à diriger le pays dans cette situation difficile.» Selon le représentant de Mihoubi, «les opposants aux élections rendent difficile la tenue de rassemblements populaires et les meetings en salles». «Le débat télévisé attire des millions de personnes en une heure et peut changer les convictions des électeurs, à propos des candidats», dit-il.



Tebboune et Belaïd, également favorables au débat télévisé



Le candidat Abdelaziz Belaïd a donné, de son côté, son accord quant à sa participation à la rencontre prévue entre les 5 candidats, à condition que celle-ci se déroule à une date «qui arrange tous les candidats», d’autant plus que ces derniers seront en pleine campagne électorale.

Le même avis est partagé par le candidat Abdelmadjid Tebboune, qui a exprimé sa disponibilité à participer à ce débat télévisé, à la date et à l’heure décidées par l'ANIE.

Dans la même optique, Amer Rkhila, politologue, estime que le débat réunissant cinq candidats à la présidentielle «au même temps» et programmé au premier tour des élections ne peut être un face-à-face, mais une rencontre durant laquelle les candidats sont appelés à présenter leur programme électoral. À ses yeux, le succès de ce débat télévisé dépend de trois principaux aspects.

En premier lieu, «les candidats doivent s’éloigner de la langue de bois et des promesses, et s'appuyer sur des chiffres, des statistiques et des données exactes». Le deuxième aspect concerne le téléspectateur ou l’électeur qui devrait se concentrer sur la maîtrise par le candidat de toutes les questions et sur sa connaissance de tous les points inclus de son programme, et non sur sa langue et le style de son discours. Le troisième aspect, selon lui, est de s’éloigner du langage de la diffamation, des insultes et des injures.

