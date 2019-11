Ali Benflis à Bouira : Sauver le pays

De notre envoyé spécial à Bouira : Sami Kaidi

Le candidat Ali Benflis a poursuivi sa campagne à Bouira, où il a animé un meeting au pied du Djurdjura.

À cette occasion, il a démenti les rumeurs portant sur l’annulation de son meeting, colportées par les réseaux sociaux.

Il a, par ailleurs, affirmé avoir les clefs pour faire sortir le pays de la crise. «Nous avons deux choix : ou nous restons à la maison ou nous affrontons les difficultés pour sauver le pays. Sans union de notre part, notre pays court un danger irréversible», assure-t-il.

«Je suis venu parler au peuple et lui rappeler que je ne peux, moi fils de chahid, laisser l’Algérie se disloquer», a-t-il fait savoir, non sans expliquer qu’il s’est porté candidat malgré les diffamations, pour éviter à l’Algérie de se trouver dans une situation d’impasse.

Poursuivant ses propos, il a affirmé avoir la patrie chevillée au corps et n’avoir jamais vécu à l’étranger ou s’être fait soigner en dehors du pays.

Sur un autre registre, il a indiqué qu’il n’y a pas d’autre solution que de se rendre aux urnes. Le scrutin du 12 décembre prochain constitue la voie la plus sûre pour éviter au pays de se retrouver dans une situation inextricable. «Je ne suis pas venu diviser les Algériens, mais les rassembler, a-t-il souligné, avant d’affirmer que «si le peuple algérien lui accorde sa confiance», il comptait «mettre en œuvre des réformes profondes à même d’instaurer l’alternance au pouvoir, conditions sine qua non pour l’émergence d’un État fort».

À la fin de son discours, Benflis a indiqué vouloir rendre la diplomatie algérienne active, pour que l’on ait notre mot à dire sur la scène internationale et pour que la voix de l’Algérie pèse à nouveau.

S. K.