Après une pause de 48 heures : Abdelmadjid Tebboune aujourd’hui à Ghardaïa

Après une pause de deux jours, le candidat indépendant à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune, est attendu, aujourd’hui à Ghardaïa, pour animer un meeting électoral, dans lequel il devra notamment évoquer les vertus de la cohabitation intercommunautaire. Il s’agit d’un principe qui s’inscrit dans le chapitre de l’identité nationale, que le prétendant à la magistrature suprême entend promouvoir dans sa diversité.

La consolidation des composantes identitaires, dans un esprit d’unité et de cohésion nationales, figure parmi les 54 engagements du candidat Tebboune par lesquels il entend concrétiser le changement. Ghardaïa est connue par ailleurs pour ses attraits touristiques qui lui ont valu la réputation d’oasis du désert. C’est là aussi un secteur d’activité qui devra être inclus dans le discours dudit candidat pour lequel la diversification de l’économie par la mise en action d’une politique de développement hors hydrocarbures relève d’un impératif de l’heure à même de booster la croissance et de dynamiser la productivité nationale. En parlant de tourisme, Ghardaïa manque d’infrastructures d’accueil, mais aussi le potentiel dont dispose la région dans ce domaine gagnerait à être mieux revalorisé, et ce dans le sens optimiser davantage cette destination qui, dans un passé pas très lointain, figurait parmi les plus prisées du Sud. Idem pour ce qui est du développement de l’agriculture, cet autre secteur que le candidat Abdelmadjid Tebboune s’engage à moderniser, en recourant notamment aux moyens technologiques dans le but évident d’une amélioration certaine de son rendement. Rappelant que les engagements du candidat Tebboune en matière de développement économique s’articulent en termes de valorisation de la production nationale manufacturière agricole, industrielle et de service, par l’incitation fiscale et la limitation des importations. Dans cette optique, il promet de réhabiliter la place de la jeunesse en faveur de laquelle il s’engage à remettre le flambeau. Il évoque aussi, dans son programme électoral, la nécessité de réexaminer la relation entre l’université algérienne et l’entreprise et le marché de l’emploi, pour que celle-ci puisse impacter positivement sur l’économie nationale. Ce qui sous-entend une meilleure insertion professionnelle au profit des jeunes diplômés. En outre, et pour le candidat Abdelmadjid Tebboune, l’économie, tout secteurs confondus, ne pourrait connaître l’essor souhaité sans le développement des start-up au profit desquelles la création d’une banque spécialisée est prévue dans son programme électoral. Un programme qui souligne aussi l’impératif d’une réelle maîtrise des statistiques en matière des besoins de consommation des Algériens à même de mieux maîtriser les importations, où la pratique de la surfacturation, dénoncée dans ses précédents meetings, continue de causer des dommages au Trésor public.

Dans son programme électoral, il s’engage aussi à réunir toutes les conditions nécessaires garantissant une vie digne aux couches défavorisées. À rappeler qu’au préalable à la consécration de toutes ces promesses électorales, Abdelmadjid Tebboune conçoit qu’il est prioritaire d’engager l’instauration d’une Algérie nouvelle par une vaste action de moralisation de la vie publique, dans le sillage de laquelle il prévoit de durcir la lutte contre la corruption et en finir avec la prédation des deniers publics ayant saigné, en toute impunité, le pays du temps du régime déchu.

Il préconise une révision approfondie de la Constitution, en vue d’une meilleure séparation des pouvoirs et aussi dans le but d’introduire des mécanismes garantissant la tenue d’élections intègres et crédibles. Il prévoit aussi, dans ce cadre d’une révision de la loi relative au régime électoral dans le but de mieux lutter contre l’intrusion de l’argent sale dans l’organisation des consultations des urnes et permettre de surcroît l’émergence de jeunes compétences au sein des Assemblées élues. La séparation de la religion de la politique est aussi cet autre principe que le candidat Tebboune défend mordicus.

