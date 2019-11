Mascara : Célébration de l’allégeance

Mascara a célébré l’anniversaire de l'allégeance à l'Emir Abdelkader ; la maison de la culture Abi Ras Ennaciri abritera des conférences et il sera question d’étudier la relation entre la résistance de l’émir contre l’occupant français et la guerre de Libération.

La première allégeance a eu lieu le 27 novembre 1832 sous l’arbre Dardara, après que le père de l’Emir, Sidi Mohieddine, se soit retiré en proposant son fils à sa place. L’Emir était âgé de 24 ans. La deuxième allégeance a été déclarée par les tribus le 4 février 1833. La stature internationale de l’Emir intéresse les universités dans le monde en particulier celle de Pau en France et d’El Kader aux Etats-Unis. Il a reçu dès son jeune âge une éducation religieuse et devient un soldat pour défendre sa patrie. En 1832, il est proclamé émir des Arabes par quelques tribus des Hachems en s’imposant sur les milices de l’ancien bey turc et en menant la guerre contre les Français. Ces hauts faits lui ont permis d’étendre son autorité sur les provinces d’Oran, d’Alger, du Titteri et le Constantinois. L’ébauche de cet Etat avec des dirigeants issus de l’aristocratie religieuse a suscité quelques méfiances des Jawada militaires. Abdelkader a réformé son jeune Etat par la création d’une armée de 10.000 soldats rétribuée par la dîme canonique (zakât). Mais, au vu de l’infériorité numérique de son armée, il demanda l’aide au Sultan du Maroc Abderrahmane, qui refuse de s’enrôler dans la guerre contre la France.

L’émir est emprisonné en France pendant cinq ans et beaucoup de Français lui ont témoigné amitié et respect et Louis-Napoléon lui annonce, en 1852, sa libération pour s’établir à Brousse en Turquie avant de s’installer à Damas où il devient un maître spirituel.

Une partie de son enseignement fut consignée sous le titre Le Livre des Haltes dont la teneur littéraire est d’une grande facture en proclamant son rattachement spirituel à cheikh al-Akbar, Ibn Arabi. L’émir habita la maison qui fut autrefois celle de son maître et demanda à être inhumé auprès du sheikh al-Akbar. A Damas, l’émir a pris sous sa protection la communauté des Algériens, mais aussi la communauté chrétienne et européenne lors des émeutes de juillet 1860. Il leur permit d’échapper aux massacres qui ont eu lieu entre les chrétiens maronites et musulmans druzes. Ces affrontements sont la conséquence de manipulations des deux grandes puissances coloniales de l’époque, la France et l’Angleterre.

L’émir, en tant que musulman, avisé des intrigues des uns et des autres, intervint et a offert sa protection aux chrétiens. Cette attitude, somme toute naturelle de la part d’un fidèle musulman, a eu un écho considérable dans le monde entier, et surtout en Occident. Beaucoup de chefs d’Etats lui ont témoigné leur reconnaissance. Il a reçu des centaines de lettres de reconnaissance et d’amitié, des cadeaux de valeur et il a été décoré plusieurs fois des plus grandes distinctions et grades.

Abdelkader Ghomchi