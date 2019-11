Forum de la mémoire, 187e anniversaire de la moubayaâ de l’émir Abdelkader : Le créateur de l’état algérien moderne

«Fondateur d’État et précurseur du droit humanitaire international, chantre de la tolérance revendiqué comme l’un des leurs par les humanistes européens, auteur d’un traité majeur de métaphysique, témoin attentif et acteur dans les révolutions technoscientifiques de son temps, l’émir Abd el-Kader peut être, à bien des égards, posé comme un modèle fécond de dialogues entre la tradition et la modernité entre l’Orient et l’Occident.»

C’est le point de vue du sociologue et chercheur en histoire M. Mohamed Taibi, membre de la fondation Emir Abdelkader qui a présenté, hier au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, en coordination avec l’association Machaâl Echahid, une des faces de l’émir Abdelkader. La célébration du 187e anniversaire de la Moubayaâ de l’émir a été une occasion pour aborder le projet culturel dans l’État algérien moderne, tel qu’il l’avait conçu et pensé. Pour M Taibi l’émir Abdelkader était «poète, mystique, guerrier et pacifiste avant la lettre, il était telle une lumière qui a illuminé en son temps jusqu'à aujourdhui, son parcours exceptionnellement dense, donnant de lui l'image d'un homme hors du commun qui aurait vécu plusieurs vies en une» dira l’invité du forum qui décrit l’Emir en tant que musulman pieux comme un homme d’écoute attaché tout au long de son parcours au dialogue interconfessionnel.» L’émir Abdelkader était un homme de paix contraint à la guerre. Sa plus grande ambition était l’édification d’un État fort et moderne avec une grande dimension civilisationnelle et culturelle», affirme M. Taibi. S’adressant aux jeunes élèves du lycée Emir-Abdelkader présents au forum de la mémoire, le sociologue leur dira qu’ils gagneraient dans leur futur de vie d’hommes et femmes de l’Algérie de s'inspirer de la pensée modérée de l’Emir Abdelkader prônant la paix et la coexistence.» L’émir Abdelkader qui a consacré sa vie à la lutte pour son pays et pour la paix est un grand maître qui guide à la bonne voie, notamment en cette conjoncture que vit le pays». Cet académicien a soutenu que la personnalité de l’Emir Abdelkader est riche nécessite davantage l'étude de ses aspects politique, diplomatique, militaire, savant et théologien et ses principes basés sur le droit, la justice, l’équité et le respect de l’humanité.



Unir les tribus pour l’éclosion d’un sentiment d’appartenance patriotique



Pour M. Taibi et les autres participants au forum l’Emir Abdelkader fut le précurseur de l’Etat algérien moderne. «Il a su dès le départ, que l’effort de guerre contre les nouveaux conquérants puisera son efficacité de la solidité de la nouvelle organisation politico-administrative et militaire qu’il était appelé à édifier» dira le conférencier. «Bâtisseur né, l’émir Abdelkader savait dès la prise d’Oran par l’Armée coloniale, qu’il ne pouvait faire barrage à la déferlante de cette armée suréquipée et moderne qu’à travers l’édification d’une Armée nationale dans le cadre d’un Etat moderne en rupture avec la forme d’Etat ayant engagé sans succès la défense d’Alger». Notre invité va plus au détail en expliquant que la première «Moubayaa» (allégeance) eut lieu dans la plaine des Ghriss (près de Mascara), le 27 novembre 1832, sous l’arbre de Dardara, suivit d’un deuxième plébiscite général, le 4 février 1833. Le plus grand défi qui s’opposa à la démarche de l’Emir fut les déchirements liés aux différents tribaux et au morcellement du territoire national. Certes, la motivation religieuse était un ciment pour la solidarité entre les tribus pour mener la guerre sainte, mais elle demeurait insuffisante pour l’éclosion d’un sentiment d’appartenance patriotique. C’était sur ce segment que l’Emir avait fort à faire, en parallèle de la création d’un état avec tous ses attributs, notamment une armée moderne, une administration, une diplomatie et une organisation économique. Pendant 15 années, l’Emir s’était attelé avec une énergie phénoménale à fédérer les tribus algériennes, à partager le territoire national sur huit provinces. Il put asseoir l’autorité de l’Etat dans ces provinces où il avait ramené la sécurité. Il avait également créé une nouvelle monnaie dont la frappe se faisait à Tagdamet. La nouvelle monnaie permettait de régler les taxes, les soldes de l’Armée, les traitements des fonctionnaires et les opérations commerciales. Sur le volet militaire, l’Emir avait établi la discipline, grâce une sorte de guide, dans lequel il introduisit les statuts de l’armée.



Son projet culturel



C’est aussi a Tagdamet que l’Emir voulait matérialiser son projet culturel par la construction d’une vaste bibliothèque. M Boussoussa, journaliste nous affirmera dans son intervention que l’émir ambitionnait a relever la religion et la science en tant qu’élément de base dans la conscience nationale. «Il a réussi a établir dans les villes et les tribus des écoles où les enfants apprennent le coran la lecture et l’écritur, il a initié la formation des tolbas enseignants et les payait en argent et en nature, il procédait aussi à la correction des anciens manuscrits» nous rappellera M Boussoussa. Pour Mme Zohour Boutaleb, secrétaire de la fondation «la vision universaliste de l’Emir Abdelkader devient aujourd’hui d’une importance capitale et d’une ardente actualité «au moment où les sociétés sont confrontées aux répliques de la mondialisation «On redécouvre son prestige et on est frappé par l’actualité de sa pensée», a-t-elle dit.

Farida Larbi

Un défenseur des droits de l’homme

« L’Histoire ne pardonne pas, et nous n’attendons de personne de nous faire des leçons de morale pour respecter les droits de l’autre, car le fondateur de l’Etat algérien, l’Emir Abdelkader avait concrétisé, à son époque, le système des droits de l’homme, au moment où les leaders des armées européennes, entre autres, la France et la grande Bretagne, menaient des guerres du sang et des crimes contre l’humanité, notamment en Afrique, pour objet de spolier les richesses naturelles.» C’est en ces termes que le chercheur en sociologie, Mohamed Taibi a tenu à préciser que la réaction de l’Emir Abdelkader contre le colonialisme est devenue une référence étudiée dans les universités internationales, afin d’approfondir la documentation scientifique sur «le secret caché, qui fait du jeune Abdelkader un Emir (prince), après que la population lui ait fait son serment d’allégeance Dans ce cadre, le sociologue a mis en exergue que l’Emir Abdelkader avait un projet de société qui «fonctionnait» à l’encontre de la politique du colonialisme français, qui avait essayé à l’aube de son invasion en 1830 d’instaurer « un appareil répressif » contre les autochtones du sol. Malgré cette politique féroce adoptée par la France coloniale sous le contrôle entre autres du général Bugeaud reconnu par sa politique «diviser pour régner», l’Emir Abdelkader n’est pas tombé dans le piège d’utiliser la force physique par son armée contre les civiles, les femmes et les enfants, bien au contraire l’Emir Abdelkader ne cessait d’appeler au dialogue interculturel entre autres, sans marginaliser la minorité, rappelant que le fondateur de l’Etat moderne algérien a été le précurseur du dialogue interreligieux et un véritable et défenseur des droits de l’homme, en intervenant pour sauver la vie de plus de 15.000 chrétiens. D’autant plus, l’Emir a mené plusieurs combats contre l'ignorance et contre l'intolérance. Après avoir appelé à se documenter sur tout ce qui concerne l’histoire de l’Algérie, le chercheurs en sociologie a dit que « l’Emir Abdelkader, qui n’a jamais perdu de son humanité, est victime des diatribes de l’élite intellectuelle locale après qu’elles soient exploitées par les pseudos intellectuels étrangers», rappelant qu’après «l’exil de l’Emir Abdelkader en France et puis en Syrie, celui-ci n’a pas cesser de défendre sa patrie et les droits de l’homme, en condamnant la doctrine des pays coloniaux». Hichem Hamza