Réforme des banques publiques : Des administrateurs indépendants en décembre

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal a annoncé, hier à Alger, le début de la mise en œuvre «effective» des réformes dans les banques publiques, à partir du 15 décembre prochain, à travers l'intégration d'administrateurs indépendants au sein des Conseils d'administration. Ces administrateurs indépendants «qui détiennent une vaste expérience dans les domaines bancaire, financier et économique ainsi que dans le domaine de la numérisation du système bancaire, intègreront le Conseil d'administration de chaque banque», a indiqué M. Loukal dans l'allocution d'ouverture des travaux du 3e atelier technique sur «la Conformité», destiné au secteur des Finances. Le ministre a également précisé, lors de cette rencontre, organisée par la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), que la séparation du Conseil d'administration de l'appareil exécutif s'inscrivait parmi les premières réformes destinées au secteur des banques. Selon le Premier argentier du pays, l'appel à candidature sera annoncé ultérieurement par le ministère, sachant que les administrateurs indépendants seront choisis par la Commission de sélection qui sera installée et sera composée de cadres du ministère des Finances et d'universitaires.

Il sera également procédé à l'intégration effective des nouveaux membres indépendants du Conseil d'administration, lors de l'Assemblée générale annuelle prévue en juin 2020, a-t-il soutenu. Annonçant également l'élargissement de ces mesures de réformes au profit des institutions du secteur des Finances et des entreprises affiliées au secteur, M. Loukal a souligné que la réalisation réelle de la séparation des Pouvoirs permettra d'imprimer davantage de transparence et de communication dans le secteur. En matière de conformité, le ministre a mis en avant l'importance de la mise en place d'une vision aux contours clairs sur les modalités liées au respect des engagements inhérents à la conformité pris par les institutions financières, en renforçant le débat entre les opérateurs et les banques et en assurant davantage de professionnalisme dans le secteur bancaire. Il convient de rappeler que l'atelier organisé, hier, au siège du ministère des Finances, visait à consolider les compétences des professionnels sur la scène financière, notamment en ce qui a trait à la Prévention et à la lutte contre la corruption.