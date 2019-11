Affaire du Général à la retraite Hocine Benhadid : Le procès en appel, renvoyé au 25 Décembre

Le procès en appel du général à la retraite Hocine Benhadid, qui était prévu hier à la chambre pénale près la Cour d’Alger, a été de nouveau reporté au 25 décembre prochain. Ce report a été décidé par le président de l’audience, en raison de l’absence de l’accusé. Le général Benhadid, mis en détention provisoire, n’a pas été transféré de la prison d’El Harrach à la Cour d’Alger, a-t-on constaté sur place. Il s’agit du procès en appel de l’affaire déjà examiné par le tribunal de Sidi M’Hamed qui a rendu son verdict le 22 mars 2018. Le général à la retraite a été condamné à une année de prison avec sursis et 20.000 DA d’amende. Il était poursuivi pour entreprise de démoralisation de l’armée à travers des déclarations faites en septembre 2015 sur Radio M. Il s’agit du 4e report. Le général à la retraite Benhadid, a été placé sous mandat de dépôt le 1er octobre 2015 et libéré quelques mois plus tard, en juillet 2016, pour des raisons de santé. Il est également poursuivi dans une autre affaire. Il a été placé en détention provisoire le 12 mai dernier par le juge d’instruction près le tribunal de Sidi M’Hamed pour «outrage à corps constitué ». N. B.