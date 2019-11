Conjoncture : Investissement et croissance

La diversification de l'économie nationale n'est plus un choix mais un impératif. Aussi, la transition vers un modèle de croissance basé sur la productivité et la rentabilité passe irréversiblement par l’investissement national et étranger et le soutien à la création d’entreprises. Une orientation consacrée dans le projet de loi de finances pour 2020 à travers l’introduction de mesures nouvelles destinées à lever certaines contraintes et à améliorer l'attractivité de la législation sur l'investissement étranger notamment. A ce titre, il est proposé l’abrogation de la règle 49/51% régissant les IDE dans notre pays, en vue de diversifier les sources de financement de l'économie, avec limitation de cette disposition aux secteurs jugés stratégiques, notamment les hydrocarbures. L’encouragement de l’investissement a nécessité, d’autre part, la consolidation du dispositif de lutte contre la corruption, parmi d’autres points rédhibitoires pour l’investisseur étranger, en particulier, en ce qui concerne les grands projets publics. D’autres réformes sont décidées dans le même sillage pour justement rassurer les opérateurs nationaux ainsi que, les partenaires étrangers et drainer, en définitive, les projets susceptibles de contribuer à la croissance économique et de créer des postes d'emploi. Dans cette optique, l'avant-projet de loi pour 2020 devra canaliser les soutiens publics à l'investissement vers une nouvelle étape en matière de transparence et d'efficacité des acteurs et intervenants à ce niveau à travers la réforme de la gouvernance des banques publiques, entre autres. Il traduit également la volonté des pouvoirs publics et leur détermination dans la poursuite du développement national en dépit d’une conjoncture difficile financièrement. Une situation qui contraint notre pays à rechercher d’autres sources de financement pour couvrir les besoins de son économie. Cependant, cette option n’est pas systématique car l’Algérie «ne recourra au financement extérieur, auprès des institutions financières internationales, qu'au besoin et de manière sélective», et «en cas de financement de projets structurels à importance stratégique pour l'économie nationale», a rappelé le ministre des Finances, lors de la présentation du PLF devant le Sénat. Dans le même chapitre, le projet de loi a prévu des incitations fiscales au profit des start-up, outre la création de quatre types de zones industrielles à travers le pays devant abriter ces start-up qui seront accompagnées et soutenues par un fonds qui leur sera dédié. Pays exportateur de pétrole, l’Algérie dont le fonctionnement de l’économie est soutenue par la rente des hydrocarbures, ce qui suppose une vulnérabilité et une réactivité au moindre soubresaut du marché de l’or noir, est amenée à assurer les ressources financières indispensables pour soutenir sa croissance et assurer les conditions de son développement durable. En fait, devant la faiblesse de ses ressources, une «grande pression» sur le Trésor public et cette nécessité de rétablir ses grands équilibres budgétaires et ses équilibres extérieurs, le pays n’a d’autre alternative que l’investissement pour maintenir sa dynamique de croissance.

D. Akila