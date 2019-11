Dattes et produits de terroir : Valoriser la production nationale

«C’est dans le souci d’une meilleure vulgarisation du produit national que se tiendra le Salon des dattes et des produits du terroir», a annoncé, hier, le président de la Chambre nationale de l'agriculture (CNA), lors d’une conférence de presse tenue à Alger. Dans une brève intervention, Doubbi Bounoua Ladjel a annoncé que 150 exposants prendront part au Salon, dont 37 producteurs de dattes, 25 producteurs de safran et 48 chambres de commerce de wilayas.

De son côté, Kheireddine Mouaz, vice-président du Conseil national des dattes a affirmé que cet évènement sera une occasion de rapprocher les producteurs des consommateurs, précisant que ces derniers ne connaissent que quelques variétés de dattes sur les 491 existantes. Sur les prix élevés de ce fruit, l’intervenant trouve sa réponse dans la spéculation et quelques situations monopolistiques. A ce sujet, l’orateur met en avant les efforts consentis par le ministère de tutelle pour lutter contre la spéculation et régler le problème de stockage. Interrogé sur les tentatives de la Tunisie de s’approprier Deglet Nour, variété très prisée, M. Kheireddine rappelle qu’en 2016 le Tunisie a préparé un dossier, lequel a été rejeté par la suite, confirmant que l’appellation Deglet Nour est bel est bien algérienne. Quant à l’exportation de la datte algérienne vers la Tunisie par voie de contrebande, le conférencier précise que ce sont de petites quantités destinées à la consommation, car elles reviennent à un prix moins cher au consommateur. En termes de chiffres, la production des dattes est passée de 600.000 tonnes à 1 million de tonnes en 2019, soit l’équivalent d’une recette de 50 millions de dollars.

D’autre part, il convient de préciser que le ministre du Commerce a été catégorique, affirmant récemment dans une sortie médiatique : «Nous ne devons pas continuer à dévaloriser la qualité de la datte algérienne par rapport à celles des autres pays».

Il relève que ce produit «symbole et de qualité ne doit en aucun cas atteindre les marchés étrangers à un prix inférieur à 2,5 euros le kilogramme», car, a-t-il dit, ceux qui l’exportent à un prix inférieur, comme l’indiquent certaines données «privent la datte algérienne de sa valeur ajoutée», au moment où le marché mondial «se montre prometteur pour la datte algérienne vu sa qualité». A une question liée à la décision de plafonner les prix des dattes destinées à l’exportation, M. Mouaz a révélé que ses résultats sont probants et le Trésor en tirera profit.

F. I.