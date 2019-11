Salon des Bijoux Alger-2019 : La turquie et l’Italie une présence brillante

«Le Salon des Bijoux Alger-2019 se tiendra au palais des Expositions, Pins-Maritimes (Alger), du 30 novembre au 2 décembre 2019», ont indiqué, hier à Alger, les organisateurs de l’événement, lors d’une conférence de presse.

Intervenant à cette occasion, Emre Akçok, représentant de la boîte de communication «Meridyen», a fait savoir que «plus de 100 entreprises professionnelles nationales et étrangères prendront part à ce rendez-vous». Il dira dans ce sens que «ce Salon constituera une opportunité idoine aux participants pour présenter leurs produits de joaillerie, or, argent, diamant, machines de production et accessoires, et sera un pont commerciale entre producteurs et professionnels algériens».

Il a également pour objectif, «d’établir de nouveaux contacts, de rencontrer de nouveaux partenaires et d’augmenter les ventes, ainsi que de prendre connaissances des nouvelles technologies». M. Akçok n’a pas manqué de mettre en exergue l’intérêt qu’accordent les entreprises turques au marché algérien, indiquant que «les fabricants turcs de bijoux et de machines ont accru leur intérêt pour le marché algérien au cours des cinq dernières années», et de poursuivre : «Les bonnes relations culturelles, politiques et économiques ont un effet considérable sur leurs relations commerciales». De son côté Hadj Tahar Boulenouar, président de l'Association nationale des commerçants, a mis l’accent sur la situation actuelle du marché de la production et de la transformation de l’or, regrettant à cet effet le fait que ce dernier n’a pas connu une croissance constante, et cela malgré les moyens nécessaires déployés par l’Etat. Il a estimé que ce Salon va permettre aux participants de signer des contrats de partenariats qui vont, dit-il, «par conséquence développer ce domaine porteur pour l’économie». Il a souligné que plus de 10.000 ateliers spécialisés dans la transformation de l’or et de l’argent ont été fermés durant, ces cinq dernières années à cause de différents problèmes, notamment l’impact du marché informel. Ce dernier, a précisé le président de l’ANC, «constitue l’obstacle majeur qui freine le développement et la croissance de ce domaine». Allant plus loin dans ses déclarations, il a indiqué «plus de 30% de l’or importé est contrefait». En réponse à une question relative à la hausse des prix de l’or, il a indiqué que «les tarifs pratiqués ne cessent de connaître une hausse remarquables», puisque a ajouté M. Boulenouar, «les quantités commercialisées sont faibles par rapport à la demande du marché locale». Appuyant ses dires, il a cité à titre d’exemple que le marché national demande pas moins de 15 tonnes en or alors que les quantités commercialisées ne dépassent pas les 10 tonnes dont «5 tonnes commercialisées au niveau du marché parallèle».

Makhlouf Ait Ziane