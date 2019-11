Mila : L’association «El îzza oua El karama» au 52e Festival international du Sahara

L’association «El îzza oua El karama» de fantasia et de cavalerie de la commune de Téléghma (Sud de Mila) prendra part à la 52e édition du Festival international du Sahara à Douz en Tunisie du 19 au 22 décembre prochain, a révélé son président, Farid Menacer. L’association «El îzza oua El karama» qui avait déjà représenté l'Algérie lors des éditions de 2015 et 2017 du Festival international du Sahara, en est à sa troisième participation. Cette dernière avait obtenu des résultats positifs en décrochant la première place dans le classement des troupes folkloriques ayant pris part aux deux éditions précédentes. Selon son président, l'association ambitionne de faire une représentation «convenable», digne de l'Algérie, au cours de l’édition de cette année, en mettant notamment en valeur le patrimoine culturel de la région du sud de Mila où s’amalgament le folklore de plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Batna, Oum el Bouaghi et de Khenchela, inhérent notamment au folklore «Rahaba», la fantasia, la cavalerie, la zorna et le baroud.

L’association participera à cette édition, a-t-il précisé, avec 10 membres pour faire découvrir et mettre en valeur toutes les spécificités de la wilaya de Mila et la région de Téléghma en particulier, afin de les préserver et les transmettre aux générations futures. D’autres troupes folkloriques représentant des pays comme la France, le Japon, l’Egypte, la Libye et l’Arabie Saoudite seront également au rendez-vous de ce Festival international.