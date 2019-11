Papicha, de Mounia Meddour : Un hymne à la vie

C’est à un film bouleversant que nous convie Mounia Meddour, digne héritière de Azzeddine Meddour, réalisateur de «Combien je vous aimE» et de «La Montagne de Baya. »

Mounia Meddour aborde son film avec un traitement, tout en finesse, du fléau du terrorisme et de la décennie noire. Il en résulte un regard féminin qui allie pudeur et retenue. C’est un drame de haute facture, artistique et cinématographique, avec un bon casting et une direction d’acteur maîtrisée, à la hauteur des événements qui se déroulent tout le long du film. Les rôles féminins sont bien campés et la jeune actrice, Lyna Kouidri, sort du lot avec une interprétation magistrale alors que les chevronnées, Nadia Kaci et Aida Kechroud, trônent en star avec un jeu sobre et efficace.

Les rôles masculins sont tout aussi développés, bien qu’ils n’occupent pas trop l’espace du film. Khaled Benaissa se démarque alors que Samir El Hakim ne démérite pas au moment où Ahmed Benaissa impose tout son talent de comédien chevronné. Fort de cet atout, le film s’ouvre sur des séquences de désinvolture de jeunes étudiantes en partance pour une soirée. Un barrage au beau milieu de la nuit donne le ton du film, qui alterne des scènes de fortes violences avec des séquences «glamour». Il y a de l’espoir qui plane sur le film en dépit des événements douloureux qui ont émaillés l’Algérie durant les années 1990.

Même si la réalisatrice semble innover avec un traitement sobre des conséquences de l’islamisme dur sur la société algérienne, elle pèche par un recours à la facilité, voire aux clichés du masochisme, du regard sur la femme, du milieu de débauche des cités universitairses, la séquence du hamamm et celle de l’épilation à l’ancienne, ainsi que la fameuse réplique «avancez l’arrière» ; s’intègrent difficilement dans le récit du film. Heureusement que cela n’a pas impacté négativement la trame, car Mounia Meddour s’y est attachée pour ne pas déséquilibrer son film, pour diverses raisons et la plus évidente qui réside dans le fait que la réalisatrice a fait preuve de beaucoup de retenue dans le traitement de son film. Elle ne se fait pas piéger par l’intensité de l’atmosphère pesante qu’elle a imposée à Papicha comme l’exige la trame basée sur la vie en zone de turbulences. Il y a une envie de vie évidente et l’ardent désir de s’accrocher à un rêve pour ne pas sombrer, celui de produire un défilé de mode dans l’enceinte de la cité universitaire sous domination des étudiantes islamistes.

Un défilé qui se singularise par le fait qu’il fait honneur au «haïk», habit traditionnel des Algériennes, par opposition au «hidjab» imposé par les salafistes à la société féminine algérienne. Le «haïk» en lui-même est tout un symbole et la styliste, Nedjma, veut illustrer, à travers son défilé, que cet habit traditionnel est tout un combat durant la guerre de Libération de l’Algérie. Sa couleur, le blanc, est un symbole de pureté. Son port est déjà toute une tradition que le film présente pérenne ; l’espoir jusqu’au bout, et même lorsque les événements deviennent plus dramatiques comme le jour du défilé qui s’est achevé dans un bain de sang perpétré par des terroristes. Les rescapées ne baissent pas pour autant les bras. Trois générations se retrouvent vers la fin du film, la maman de Nedjma, la fille-mère une amie de Nedjma et son bébé.

La maman l’accueille dans son foyer et l’assure qu’elle peut vivre avec elle et son bébé, signe de tolérance et de générosité. Et comme beau final à ce film au récit fluide et agréable, malgré la pesanteur du drame, la fille-mère lancera à Nedjma qu’il faut continuer à coudre et habiller ainsi toute l’Algérie. Papicha de Mounia Meddour est un hymne à la vie, un cri d’amour à l’Algérie.

De Paris, Abdelkrim Tazaroute