Vibrant hommage à la mémoire de Fidel Castro Ruz : Une épopée cubaine

Le représentant diplomatique accrédité en Algérie, M. Armando VergaraBueno, ses compatriotes et les amis de Cuba ont rendu un vibrant hommage, à l’occasion de la commémoration du 3e anniversaire de la disparition physique du leader historique de la révolution cubaine, le Commandant en Chef, feu Fidel Castro Ruz.

Une occasion pour le diplomate, nouvellement installé de rappeler les liens de coopération entre l’Algérie et Cuba qui datent de l’époque du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro Ruz. La commémoration a eu lieu à la résidence de l’ambassadrice à Alger, dans la soirée de mardi dernier, en présence de M. Abdelkader Abdelkader Abdelaoui, président de la Commission des affaires étrangères de

l’Assemblée populaire nationale de l’Algérie aux côtés des représentants diplomatiques accrédités en Algérie.

Connu aussi sous le nom de «commandante», Fidel Castro Rua est né le 13 août 1926 à Birán dans l’actuelle province d’Holguín, de l’union de Angel Castro Argiz, un riche propriétaire terrien espagnol originaire de Galice et Lina Ruz González, cubaine de naissance. C’est lors du triomphe de la révolution cubaine que Fidel Castro est reconnu comme l’une des figures les plus importantes du XXe siècle. Par l’une de ces dates que le peuple cubain et des nations amies de Cuba dont l’histoire a le secret, Fidel Castro Ruz est parti un 25 novembre 2016. Le départ physique du dernier grand dirigeant communiste de la planète, et dernier survivant de la Guerre froide, Fidel Castro Ruz incarnait cette pluralité depuis une façade de libérateur forgée dans la lutte contre la dictature de Batista et la victoire de la révolution en 1959. «Tenir cette cérémonie ici en Algérie », affirme le représentant diplomatique cubain, «une ville qu’il a autant de fois visitée depuis la première fois en 1972 jusqu’à, la dernière, en 2001, est motif d’une profonde émotion». Lors d’un discours prononcé devant une assistance, et ce à la mémoire du «Commandante»,

M. Armando Vergara Bueno a rappelé qu’en 1972, lors de cette visite, le feu président cubain s’est déplacé à Oran, et lors du trajet par route «a écarté le protocole et est descendu de la voiture pour se rapprocher et discuter avec un paysan qui labourait sa terre, le questionnant sur les résultats et les conditions de vie», a-t-il dit. «Nous, rendons tribute au leader de la révolution cubaine», a déclaré M. Armando Verga Bueno. «Nous disons tribute et pas commémoration, vu que son héritage, pour nous les Cubains, et pour des millions d’amis partout dans le monde est encore présent dans chaque bataille, dans chaque victoire», dit-il, «dans un monde aussi nécessiteux comme jamais d’équilibre, avec la profonde conviction qu’un monde meilleur que celui d’aujourd’hui est possible», a-t-il souligné. Le représentant diplomatique cubain a mis en exergue les profondes relations algéro-cubaines pour qui, selon lui, «le peuple cubain attache 57 ans de relations officielles».

Il a, en outre, rappelé les 50 médecins de la brigade cubaine envoyée en 1963. «L’Algérie a été le pays où notre conscience internationaliste a été prouvée pour la première fois». Dans cette optique, le diplomate a exprimé sa reconnaissance et ses remerciements à l’Algérie quant au décret de huit jours de deuils officiels en 2016 pour le départ physique de feu Fidel Castro Ruz, et, ajoute-t-il «l’envoi d’une délégation de haut niveau à l’acte d’hommage posthume, tenu à la Place de Révolution Jose-Marti à la Havane le 29 novembre 2016». Il y a lieu de noter qu’un film-documentaire a été projeté, aux présents de cette soirée à la mémoire de Fidel Castro Ruz. Baptisé «Fidel es fidel» (Fidel est fidèle), cette projection de 41 minutes est un vibrant hommage signé par l’un de ses anciens caméramans personnels (de 1986 à 2006), Roberto Chile. Si les photographes officiels ont fréquemment privilégié les travaux en noir et blanc, afin de rendre hommage aux premiers temps de la Révolution, Robert Chile ne renonça pas à jouer à l’occasion sur les couleurs, celle du vert olive de l’uniforme militaire et le rouge omniprésent des casquettes des militants ; ses photographies théâtralisant et immortalisant les messages et se faisant symboles. Des images et des témoignages nous font découvrir la puissance d’un homme qui a marqué le XXe siècle. À travers les témoignages de ses amis et ses proches, Roberto Chile nous convie à découvrir l’homme qui se cache derrière le célèbre commandant. L’ami ferme et loyal, le promoteur de la culture et du patrimoine, l’intellectuel, mais aussi le révolutionnaire et le guide du peuple cubain. Il nous fait aussi découvrir l’homme dans son intimité, ses convictions, ses hésitations, son grand pouvoir de séduction et sa vie familiale.Orateur hors du commun, Fidel Castro a donné des centaines d’interviews et prononcé des milliers d’heures de discours ponctués de formules qui ont fait sa légende, mais aussi de piques assassines pour ses ennemis et d’éloges dithyrambiques pour ses alliés.

Sihem Oubraham