Grand angle : Reprise salutaire

La dégradation de la situation sécuritaire au Mali est-elle derrière les initiatives en cours pour la reprise des sessions du comité de suivi de l’Accord d’Alger (CSA), suspendues depuis plusieurs mois ? Certainement, car il est clair que cette situation qui impacte le Mali, les pays voisins et la région du Sahel ne doit plus perdurer. D’où la réunion tenue, selon la presse malienne, lundi dernier entre le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les représentants de la médiation internationale. «Tout laisse à croire qu’une prochaine session du CSA se tiendra bientôt», aurait déclaré Mahamat Saleh Annadif, chef de la Minusma qui n’a pas manqué de constater que «c’est la première fois qu’on passe trois mois sans tenir de session». De son côté, le chef de la diplomatie malienne a déclaré qu’«aujourd’hui nous sentons que la reprise des réunions du CSA est meilleure» et ce même si a-t-il indiqué, le dialogue n’a

jamais été rompu avec la Coordination des mouvements de la l’Azawad (CMA) et la plate-forme. Selon le chef de la Minusma, cette session aura à discuter des problèmes substantiels de l’Accord. Une session qui pourrait donc relancer la mise en œuvre de l’Accord mis entre parenthèse et mettre un terme à l’impasse voulue par certaines parties qui tirent profit de la situation d’insécurité et d’instabilité qui prévaut dans le Sahel. Du reste, la médiation internationale entend également reprendre langue avec les autres signataires de l’Accord pour débloquer la situation et envisager une date prochaine pour la 38e réunion du CSA qui devait se tenir au mois de septembre dernier à Kidal. Une session annulée pour «des raisons d’Etat impératives» et sans que, depuis, la médiation ne puisse fixer une nouvelle date à sa tenue. Il y a lieu aussi de relever que cette initiative fait suite à la déclaration du Conseil de sécurité qui a demandé une accélération de la mise en œuvre de l’Accord d’Alger. Aussi, au mois d’octobre dernier, l’ambassadrice américaine à l’ONU avait affirmé lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à l’évolution de la situation au Mali : «Nous ne pouvons pas laisser passer une autre année sans nous rapprocher de l’application de l’Accord de paix» et à la représentante de Trump de se montrer un tantinet menaçante en déclarant : «Si toutes les parties restent réticentes à sortir du statu-quo, alors nous devrons être prêts à développer une approche différente pour le Mali». Des propos, qui semble-t-il, ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. De toutes les façons, la reprise des sessions du CSA ne peut être que salutaire. L’Accord, obtenu en 2015 au bout d’un long et difficile processus mené sous la houlette d’une médiation internationale dont le chef de file est l’Algérie, était censé permettre le retour de la paix et la sécurité, notamment au Nord du pays tombé dans l’escarcelle des groupes terroristes en 2012.

Nadia K.