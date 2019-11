Palestine : Nouveaux raids israéliens contre Ghaza

L’aviation d'occupation israélienne a de nouveau effectué tôt hier, des bombardements contre plusieurs site de la bande de Ghaza, rapporte l'agence palestinienne de presse Wafa. Plusieurs maisons ont été touchées dans cette nouvelle agression, provoquant une grande panique chez les Palestiniens, les enfants notamment, selon la même source. «Les avions de guerre israéliens ont bombardé deux sites à Ghaza. L'un situé au sud-est et l'autre à l’ouest de l'enclave», a rapporté le correspondant de Wafa. Les avions de l’occupation israélienne ont également pilonné un site à l’ouest de la ville de Khan Younes au sud de Ghaza, l’ont endommagé et incendié, a ajouté la même source. Mi-novembre, des raids avaient ciblé l'enclave palestinienne, faisant plus de vingt morts et des dizaines de blessés de cette nouvelle série d'attaques, selon un nouveau bilan donné par le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne qui fait état également d'une cinquantaine de blessés. Ces agressions israéliennes contre les Ghazaouis, avaient suscité la condamnation de la communauté internationale, appelant à protéger le peuple palestinien.