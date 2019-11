Pillage du sable sahraoui : Le conseil municipal de Mogán (Iles Canaries) à l’index

La délégation sahraouie aux îles Canaries a dénoncé hier le pillage du sable sahraoui par le conseil municipal de Mogán , soulignant que l'occupant marocain déploie des moyens considérables à la recherche des complices dans «son génocide contre la population civile sahraouie et rompre le cordon ombilical de solidarité qui a toujours été uni au peuple sahraoui et canarien».

«La délégation sahraouie pour les îles Canaries a appris par les médias locaux que la ville de Mogán déposera des tonnes de sable du Sahara occidental sur ses plages, par cette publication, nous voulons dénoncer et condamner cette action du Conseil municipal susmentionné, qui a contribué au pillage de la richesse du Sahara occidental», a écrit la délégation dans son communiqué publié mercredi. «La ville de Mogán , avec cette opération, vient grossir la liste de ceux qui ont pillé les différentes richesses du Sahara occidental et qui font l'objet de plaintes devant les tribunaux européens», a ajouté la délégation dans son communiqué. Dans son arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré que le Sahara occidental était un territoire distinct du Maroc, ainsi tout accord signé avec le Maroc qui engloberait le territoire et les eaux du Sahara occidental est illégal, a-t-on rappelé. «Avec cette affaire illégale et sale qui contredit la décision de la CJUE, le conseil municipal de Mogán ne fait que contribuer à l'occupation et à la répression du régime marocain contre la population civile sahraouie sans défense, tout en salissant le nom de cette noble institution, qui rien ne profite aux habitants de Malaga, mais à une poignée d'hommes d'affaires sans scrupules et quels que soient les moyens par lesquels ils obtiennent leurs bénéfices», a soutenu la délégation sahraouie. Une fois encore, ajoute la délégation dans son communiqué, «nous avertissons que le régime d'occupation marocain déploie des efforts considérables par le biais de son consulat de bunker aux Canaries pour impliquer les institutions locales à la recherche des complices dans leur génocide contre la population civile sahraouie et rompre le cordon ombilical de solidarité qui a toujours été uni au peuple sahraoui et canarien». «Bientôt, le Front Polisario tiendra son XVe Congrès.

Ce sera un grand événement où d'importantes décisions seront prises qui détermineront la ligne à suivre pour la libération totale du territoire national sahraoui, ce qui apportera la paix et la tranquillité à notre région si nécessaire, et mettra fin à la menace du régime marocain expansionniste», a-t-on conclu dans le communiqué.