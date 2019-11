Réunion de l’Otan, les 3 et 4 décembre, à Londres : Un sommet sous haute tension

Le prochain sommet de l’Otan, les 3 et 4 décembre à Londres, ne manquera pas de piquant. En plus de l’affaire des S-400, achetés et testés récemment pas la Turquie, la passe d’armes entre Paris et Berlin sur l’état de l’organisation et son devenir, le volet financier — qui constituera le principal chapitre de cette rencontre — sont autant de dossiers qui risquent d’enflammer les débats.

L’acquisition par Ankara du système de défense antiaérien russe a envenimé encore plus les relations au sein de l’Alliance et notamment avec Washington qui voit là une transgression majeur de la charte de l’Otan.

La réponse du responsable de la diplomatie turque aux inquiétudes de Washington formulées le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, a été sans appel. Pour Mevlüt Cavusoglu, «vous n'achetez pas un produit pour le garder dans un carton. Nous avons des besoins». Les Etats-Unis estiment notamment que les S-400 mettent en danger les secrets technologiques du F-35, un avion de chasse américain furtif dont l'armée turque a commandé plus de 100 exemplaires.

L'administration Trump a déjà décidé d'exclure la Turquie du programme F-35 après qu'elle a pris livraison des premiers S-400. «Dans le pire des cas, si nous ne pouvons pas acheter les F-35, nous rechercherons des alternatives. Vous ne pouvez pas refuser de nous en vendre et nous dire de ne pas regarder ailleurs», a déclaré M. Cavusoglu. Sur ce volet le ton est déjà donné et le sommet de Londres ne fera qu’agrandir le fossé qui sépare désormais Ankara de la rive occidental de l’Europe. Cependant les tensions subsistent encore entre les membres traditionnels de l’Alliance. Une passe d’armes a eu lieu courant cette semaine entre Paris et Berlin. La chancelière allemande Angela Merkel a livré hier un plaidoyer pour l'Otan et pris le contrepied des critiques du président français Emmanuel Macron. L'Otan a été «un rempart contre la guerre», qui a garanti «la liberté et la paix» depuis 70 ans, en partie grâce à «nos amis américains», a-t-elle fait valoir devant les députés allemands. Dans son discours elle n’a pas manqué de répondre point par point au président français, qui juge l'Otan en état de «mort cérébrale».

«Il est dans notre intérêt de préserver l'Otan, plus que pendant la Guerre froide», a t elle jugé pour la chancelière allemande, «l'Europe ne peut pas se défendre seule pour le moment, nous dépendons de l'Alliance transatlantique. Il est important que nous travaillions pour cette Alliance et que nous assumions davantage de responsabilités", alors que la France plaide pour le développement de la défense européenne. Un rêve mort mais que Paris continue à faire réanimer sans grand succès d’ailleurs. Paris et Berlin ont déjà cherché à calmer le jeu après les critiques françaises, en s'accordant le 20 novembre dernier sur la mise en place d'un comité d'experts destiné à renforcer le processus politique au sein de l'Otan, une organisation militaire. Mais malgré les bonnes intentions de la dirigeante allemande son pays n’est pas en reste des critiques de Washington. Le conseiller à la défense nationale de Donald Trump, Robert O'Brien, a prévenu que les 2% de contribution allemande aux besoins de l’Otan ne représentaient qu'un «seuil minimum».

L'Allemagne, dont le «pouvoir économique est immense», a «le devoir d'investir de manière appropriée dans la défense au profit de sa défense et de celle de ses alliés», a-t-il prévenu. Un volet que Washington ne manquera sans doute pas de soulever lors de cette rencontre. La délégation américaine mettra également l'accent sur la coopération sécuritaire et de défense ainsi que le développement futur de l'Otan. Ce sommet qui coïncide avec la célébration du 70e anniversaire de l'Alliance Atlantique, aura à «démêler» des désaccords sur plusieurs questions qui perturbent la symbiose au sein de l’organisation comme le nucléaire iranienne, les opérations de la Turquie dans le nord de la Syrie et le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre l'Allemagne et la Russie.

M. T.