Ligue 2, USM Annaba : Les feux sont au vert

L’USM Annaba retrouve l’espoir d’accéder à la première division en fin de saison suite à l’amélioration de ses résultats, notamment depuis la reprise de Kamel Mouassa à la tête de la barre technique du club bônois. Après un début de saison catastrophique, où les Rouge et Blanc ont essuyé beaucoup de revers, dont deux défaites à domicile, la mi-octobre a été le déclic pour le club de l’Est, dû à la stabilité administrative mais surtout au retour du technicien Kamel Moussa comme entraîneur en chef de l’équipe. Même si l’USM Annaba a perdu son dernier match face au Widad Athletic de Tlemcen sur le score de deux buts à un, la prestation des protégés de Kamel Moussa laisse à croire que l’équipe aura son mot à dire pour le reste de la saison. Il y a lieu de rappeler que le WAT est l’une des équipes les plus performantes depuis le début de saison, elle se positionne à la deuxième place avec au total 25 points. Sinon, les tuniques rouges ont réalisé de bons résultats ces deniers temps, avec notamment trois victoires face à Amal Bousaâda, l’USM El Harrach et le MC Saida, ainsi que deux matchs nuls à l’extérieur face à l’ASMO et la JSM Skikda.

Le rêve est désormais permis pour les bônois, du moment que l’USM Annaba revient de très loin et occupe pour l’instant la 13e place avec 15 points, soit à six points du troisième du classement. A deux journées de la fin de la phase aller de Ligue 2, les poulains de Kamel Moussa comptent sur le soutien de leur galerie pour réaliser de bons résultats face à l’AS Khroub et le MOB, et ce, dans le but de soigner leur classement et se rapprocher du peloton dans l’espoir de mettre en avant la magnifique ville d’Annaba, avec une USM Annaba en division d’élite.

Kader B.