Ligue 1 (12e journée), MCA – CRB : le match tant attendu

Le choc de la douzième journée de Ligue 1 aura lieu samedi, à partir de 15h, au stade Omar-Hammadi à Bologhine, entre le leader du championnat le CRB et son Dauphin le Mouloudia d’Alger lors d’un match à six points.

Le match tant attendu s’annonce explosif pour les 22 acteurs qui animeront cette affiche de l’algérois. Le Mouloudia d’Alger, soutenu par ses milliers de supporters, doit impérativement remporter le match sur son terrain pour surpasser le revers du précédent exercice face à l’ASO. Ayant eu beaucoup de problèmes ces derniers temps, notamment d’ordre financier, les joueurs du Mouloudia espèrent reprendre la tête du classement et rêver du sacre tant attendu depuis 2010. Coté effectif, le technicien français Bernard Casoni pourra compter sur les services d’Abdelmoumen Djabou et Chamssedine Harrag, revenus de blessures. Le portier mouloudéen Farid Chaâl prendra part au match lui aussi pour essayer de stopper les attaques des co-équipiers de Belahoual. Côté Chabab, Abdelkader Amrani prépare dans la sérénité ce match très important face au concurrent direct au titre. L’architecte du titre de champion d’Algérie avec le CSC en 2018 veut récidiver avec le CRB et lui offrir ce titre tant attendu depuis 2001. Suite à la fermeture du stade du 05-juillet pour rénovation de la pelouse, les nombreux fans des deux clubs ont affiché leur désarroi quant à la programmation du match au stade Omar-Hammadi qui accueille au maximum 15.000 supporters. Le vainqueur du match de l’année définira les intentions de jouer le titre, à trois journée de la fin de la phase aller du championnat, sachant que le Mouloudia d’Alger a réussi un sans faute de 3/3 pour les derbys (PAC, NAHD et USMA) alors que le CRB a récolté quatre points sur six.

Kader Bentounès