MC Oran : réunion des actionnaires absence de Baba et statu quo

Une réunion d’urgence a été tenue, mardi à l’hôtel Le Méridien, par les actionnaires du Mouloudia Club d’Oran. Il ne s’agissait donc pas d’une assemblée générale, comme cela a été initialement prévu, pour la précision.

Cinq actionnaires de la SSPA/ MCO ont pris part au dit conclave. Il s’agit de Djebbari, Bessedjrari, Benmimoun, Kalaïdji et Benamar. Etait présent aussi le directeur général Chérif-El-Ouazzani, accompagné de ses deux proches collaborateurs Rajah et Belellou. Par ailleurs, celui dont tout le monde espérait la présence et qui n’est autre que l’ex-président Belhadj dit «Baba» n’a pas daigné assister à ladite réunion qui revêtait une extrême importance. Il a fait savoir que pour lui, Djebbari n’avait pas les prérogatives pour convoquer une AG sans le consentement des actionnaires majoritaires. Cela alors même qu’il s’agit d’une réunion et non d’une AG à proprement dit.

Cela pour trouver des solutions aux problèmes notamment financiers auxquels le club oranais est confronté. Et par la même s’entendre sur la démarche à suivre pour débloquer la situation de la SSPA/ MCO et faire le nécessaire pour trouver une société nationale digne de ce nom et en faire un partenaire pour accompagner le club dans son opération de restructuration et lui assurer par la même une manne financière qui puisse le mettre à l’abri du besoin. Sachant que l’argent est le nerf de la guerre, il devient des plus urgents pour le club d’El Hamri de mettre un terme à la crise qui le secoue sur les plans administratif et financier.

L’absence de Baba n’arrange pas les choses à vrai dire et ne permet pas aux autres actionnaires d’avancer à cet effet. C’est pourquoi les présents au conclave ont pris la décision d’interpeller et de saisir Baba via un huissier de justice, pour lui intimer l’ordre de remettre à la direction du club le bilan moral et financier de l’exercice 2018. D’après eux, la-non-disponibilité dudit bilan constitue la raison principale du blocage de l’évolution de la SSPA/MCO. Il faudra aussi que les actionnaires désignent le nouveau président du club, du fait que le poste en question demeure vacant depuis le départ de Baba. Certains ont proposé les noms de Benmimoun et Kalaïdji. Toutefois, l’un comme l’autre ne sont pas intéressés pour occuper ce poste. C’est donc le statu quo au MC Oran qui fonctionne jusqu’à présent sans président. Heureusement que l’enfant du club Si Tahar Chérif-El-Ouazzani assume ses responsabilités en tant que DG, en attendant que le ciel s’éclaircit pour les Hamraoua. Aussi, il est à noter que la fédération algérienne de football vient d’interpeller la direction du club pour qu’elle complète dans un délai de dix jours environ le dossier de professionnalisme, comme cela est le cas de l’ensemble des autres clubs qui ont ce statut. En outre, un groupe d’inconditionnels du Mouloudia s’est déplacé sur les lieux afin d’interpeller les responsables du club et les autorités locales et du pays sur la nécessité de doter le MCO d’une société nationale, seule véritable solution qui lui permettra d’aller de l’avant et de retrouver la stabilité souhaitée par tous les Hamraoua sincères, que seul l’intérêt suprême du club préoccupe. Affaire à suivre.

Mohamed-Amine Azzouz